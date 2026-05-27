George Simion, dat ca exemplu de dezinformare la Summitul de la Cotroceni, la care a participat Nicușor Dan

În timpul discursurilor despre fenomenul dezinformării în mediul online, din cadrul evenimentului la care a participat președintele Nicușor Dan, pe ecranele din sală au rulat constant imagini și capturi din postări de pe TikTok. Printre acestea au apărut și imagini cu George Simion, în contextul discuțiilor despre propagarea conținutului manipulator din spațiul online.

George Simion, dat ca exemplu de dezinformare la Summitul la care a participat președintele Nicușor Dan

Tema centrală a summitului a fost diferența dintre sursele oficiale de informare și conținutul viral distribuit pe rețele sociale, în special pe TikTok și Facebook, platforme despre care organizatorii spun că sunt principalele canale prin care circulă dezinformarea.

În timp ce se vorbea despre mecanismele prin care se propagă mesajele manipulatorii, pe fundal rulau exemple de capturi din TikTok, inclusiv imagini cu George Simion, afișate în contextul prezentării despre sursele dezinformării din spațiul online.

Fenomenul dezinformării de pe Tiktok ar fi alimentat de un număr de 20 de conturi

Andreea Nistor, cofondatoare a inițiativei „România Imună”, a prezentat concluziile unui raport realizat în urma monitorizării activității online din ultimele luni. Potrivit acesteia, fenomenul dezinformării ar fi alimentat de un număr restrâns de conturi foarte active.

„Vestea cea mai bună a studiului este că dacă ne uităm la ce se întâmplă pe TikTok, 76% din toată dezinformarea este generată de doar 10 conturi. Toată dezinformarea e generată de 20 de conturi. Noi le putem vedea în fiecare zi, ne uităm în fiecare zi la asta. Ei pot fi vedete TV, entități plătite de Kremlin, cetățeni. Important e să le identificăm și să răspundem atacurilor lor”, a declarat Andreea Nistor.

