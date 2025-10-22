Prima pagină » Știri externe » Capitala care a rămas fără soare după un festival al luminilor. Totul este în beznă, iar aerul este plin de substanțe toxice

Capitala care a rămas fără soare după un festival al luminilor. Totul este în beznă, iar aerul este plin de substanțe toxice

22 oct. 2025, 12:34, Știri externe
Capitala care a rămas fără soare după un festival al luminilor. Totul este în beznă, iar aerul este plin de substanțe toxice

Aproape 20 de milioane de oameni din capitala Indiei s-au trezit miercuri că respiră cel mai poluat aer dintre toate marile orașe ale lumii, la numai o zi după festivalul luminilor Diwali.

Capitala care a rămas fără soare după festivalul luminilor

Miercuri, concentrația de particule PM 2.5 din New Delhi depășea de peste 40 de ori limita recomandată anual de Organizația Mondială a Sănătății.

Deși capitala indiană se confruntă deja cu un nivel ridicat al poluării pe tot parcursul anului, lunile de iarnă sunt cele mai grave. În perioada aceasta, milioane de fermieri din regiunile învecinate dau foc miriștilor pentru a pregăti cultura următoare, iar asta îngreunează și mai mult atmosfera deja sufocantă a orașului.

Deteriorarea accentuată a calității aerului din această săptămână a venit după Diwali, festivalul luminilor, marcat tradițional prin folosirea artificiilor și a petardelor. Acestea eliberează în aer oxizi de sulf și oxizi de azot, precum și metale grele toxice.

În 2020, autoritățile din New Delhi au interzis complet producția, comercializarea și folosirea petardelor și a invocat niveluri periculoase de poluare.

„De la an la an, lucrurile devin tot mai rele”, a spus Anushka Singh, o localnică de 30 de ani. Designerul grafic a mărturisit că, de obicei, rămâne în casă de Diwali alături de câinele ei, încercând să-l liniștească din cauza zgomotelor continue care țin până târziu în noapte. A doua zi, atunci când iese din casă, spune că simte cum îi înțeapă gâtul și cum îi ustură ochii. „Să trăiești în Delhi e o corvoadă… Mi-aș dori ca, după atâtea decenii de date și avertismente, să avem măcar reguli mai stricte, care să fie și respectate”, a declarat Singh.

Chandra Tandon, 52 de ani, proprietara unui magazin din capitală, recunoaște că petardele fac parte din distracție „o dată pe an”, dar admite că situația devine „dificilă” pentru cei care trebuie să suporte consecințele. „Am respirat acel fum tot timpul și, sigur, nu e sănătos”, a spus ea. „Ar fi mai bine să-i lăsăm doar pe copii să se bucure de petarde… Oricine trăiește aici de suficient timp știe cât de rău devine aerul în fiecare an. Adulții ar trebui măcar să-și facă partea.”

Recomandările autorului:

Citește și

EXTERNE Jaful de la Luvru, anchetă contra cronometru în Franța. 100 de polițiști și procurori caută „comoara” furată. Ce indicii au până acum
13:04
Jaful de la Luvru, anchetă contra cronometru în Franța. 100 de polițiști și procurori caută „comoara” furată. Ce indicii au până acum
EXTERNE Gestul bizar al unui bărbat. Și-a înscenat propria moarte pentru a vedea câți oameni vin la înmormântarea sa
12:58
Gestul bizar al unui bărbat. Și-a înscenat propria moarte pentru a vedea câți oameni vin la înmormântarea sa
ULTIMA ORĂ Forțele ruse au lovit cu 3 drone o grădiniță din Harkov. 48 de copii erau înăuntru. A murit un bărbat de 40 de ani
12:56
Forțele ruse au lovit cu 3 drone o grădiniță din Harkov. 48 de copii erau înăuntru. A murit un bărbat de 40 de ani
EXTERNE Rușii nu confirmă că întâlnirea dintre Trump și Putin este anulată. Pregătirile continuă
12:52
Rușii nu confirmă că întâlnirea dintre Trump și Putin este anulată. Pregătirile continuă
VIDEO Vezi IMAGINILE. Pe Maia Sandu o urmăresc CUTREMURELE. Azi, seismul a prins-o și în Parlament
12:15
Vezi IMAGINILE. Pe Maia Sandu o urmăresc CUTREMURELE. Azi, seismul a prins-o și în Parlament
EXTERNE Sarkozy și-a descoperit noi pasiuni în închisoare. S-a apucat de scris cărți și citește intensiv. Cum arată lista de lecturi a fostului președinte
12:07
Sarkozy și-a descoperit noi pasiuni în închisoare. S-a apucat de scris cărți și citește intensiv. Cum arată lista de lecturi a fostului președinte
Mediafax
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în Vrancea
Digi24
„Aveam în brațe copilul inert. Am început să urlu”. Mărturia unei foste paciente a clinicii din Constanța unde a murit tânăra gravidă
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Mediafax
Un bărbat care s-a dat căpitan SRI a racolat mai multe persoane, pe care le-a trimis în diverse „misiuni”
Click
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
Grecii sunt extrem de indignați după ce au văzut o filmare controversată cu o cântăreață celebră
Digi24
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații lui Putin să fie luați prizonieri de un robot
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
StirileKanalD
De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
KanalD
(P) Cauți idei de cadouri rafinate pentru orice ocazie? Găsești inspirație, calitate și prețuri excelente într-un nou magazin din București!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Descopera.ro
Obiect spațial CIUDAT, găsit în flăcări de muncitori
Capital.ro
România a pierdut o legendă. Teatrul Naţional a anunțat decesul. A fost o stea de nivel internațional
Evz.ro
Cum se înțelege văduva lui Prigoană cu copiii lui. A avut grijă de ei 10 ani
A1
Doru Octavian Dumitru, de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul nu a putut urca pe scenă: „Rugați-vă”
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Artan de la trupa Timpuri Noi, prima reacție după ce a fost acuzat că a sărutat, fără consimțământ, o tânără într-un club din București: „Eu sunt mai apropiat, nu țin distanța chiar așa”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Halate medicale şi igiena spitalicească: reguli esenţiale (P)