Capitala care a rămas fără soare după un festival al luminilor. Totul este în beznă, iar aerul este plin de substanțe toxice

Aproape 20 de milioane de oameni din capitala Indiei s-au trezit miercuri că respiră cel mai poluat aer dintre toate marile orașe ale lumii, la numai o zi după festivalul luminilor Diwali.

Capitala care a rămas fără soare după festivalul luminilor

Miercuri, concentrația de particule PM 2.5 din New Delhi depășea de peste 40 de ori limita recomandată anual de Organizația Mondială a Sănătății.

Deși capitala indiană se confruntă deja cu un nivel ridicat al poluării pe tot parcursul anului, lunile de iarnă sunt cele mai grave. În perioada aceasta, milioane de fermieri din regiunile învecinate dau foc miriștilor pentru a pregăti cultura următoare, iar asta îngreunează și mai mult atmosfera deja sufocantă a orașului.

Deteriorarea accentuată a calității aerului din această săptămână a venit după Diwali, festivalul luminilor, marcat tradițional prin folosirea artificiilor și a petardelor. Acestea eliberează în aer oxizi de sulf și oxizi de azot, precum și metale grele toxice.

În 2020, autoritățile din New Delhi au interzis complet producția, comercializarea și folosirea petardelor și a invocat niveluri periculoase de poluare.

„De la an la an, lucrurile devin tot mai rele”, a spus Anushka Singh, o localnică de 30 de ani. Designerul grafic a mărturisit că, de obicei, rămâne în casă de Diwali alături de câinele ei, încercând să-l liniștească din cauza zgomotelor continue care țin până târziu în noapte. A doua zi, atunci când iese din casă, spune că simte cum îi înțeapă gâtul și cum îi ustură ochii. „Să trăiești în Delhi e o corvoadă… Mi-aș dori ca, după atâtea decenii de date și avertismente, să avem măcar reguli mai stricte, care să fie și respectate”, a declarat Singh.

Chandra Tandon, 52 de ani, proprietara unui magazin din capitală, recunoaște că petardele fac parte din distracție „o dată pe an”, dar admite că situația devine „dificilă” pentru cei care trebuie să suporte consecințele. „Am respirat acel fum tot timpul și, sigur, nu e sănătos”, a spus ea. „Ar fi mai bine să-i lăsăm doar pe copii să se bucure de petarde… Oricine trăiește aici de suficient timp știe cât de rău devine aerul în fiecare an. Adulții ar trebui măcar să-și facă partea.”

