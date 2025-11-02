Culmea ironiei. Câştigătoarea Nobelului pentru Pace cere o INTERVENȚIE militară în Venezuela. Planul avut după îndepărtarea de la putere a lui Maduro

Maria Corina Machado, liderul opoziției venezuelene și câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace 2025, a declarat – paradoxal titularii primite – că escaladarea militară este „singura” modalitate de a-l îndepărta de la putere pe președintele Nicolas Maduro.

Machado are 56 de ani și este liderul partidul Vente Venezuela și una dintre cele mai proeminente voci ale opoziției democratice. A fost deputat în Adunarea Națională și, în 2024, a câștigat alegerile primare ale opoziției pentru prezidențiale.

„Creșterea presiunii și escaladarea care a avut loc sunt singura modalitate de a-l forța pe Maduro să înțeleagă că este timpul să plece” și „de a facilita o tranziție pașnică și ordonată”, a declarat Maria Corina Machado pentru Bloomberg.

Planul dezvăluit de Machado, după o eventuală cădere a regimului Maduro

Mai mult, Maria Corina Machado pare să aibă și un plan după îndepărtarea de la putere a președintelui Nicolas Maduro, explicând ce va face în primele 100 de ore după o eventuală cădere a regimului din Venezuela.

„Este o structură descentralizată, vorbesc despre sute de mii de oameni care vor ieși la iveală, atunci când va sosi momentul potrivit. Acest lucru se construiește chiar în timp ce vorbim.”

„Sunt conștientă că, dacă mă găsesc, cel puțin mă vor face să dispar”

Laureata Premiului Nobel pentru Pace a salutat intensificarea presiunii Washingtonului asupra regimului de la Caracas, pe care îl descrie drept „o structură narcoteroristă” condusă de Nicolas Maduro.

Interviul a fost realizat dintr-o locație secretă din Venezuela, unde Machado spune că trăiește de aproape 15 luni în izolare, după ce a fost acuzată de terorism de președintele Nicolás Maduro.

„Sunt conștientă că, dacă mă găsesc, cel puțin mă vor face să dispar”, a afirmat ea, adăugând că separarea de familie și exilul apropiaților au fost „un preț foarte mare” al activismului.

Donal Trump a negat că va ataca terestru Venezuela

Preşedintele american Donald Trump a negat vineri că ar lua în considerare lovituri pe teritoriul Venezuelei, transmite Reuters în contextul ştirilor despre posibilitatea ca Statele Unite să îşi intensifice campania antidrog din Caraibe.

Întrebat însă de jurnalişti vineri, la bordul avionului prezidenţial Air Force One, dacă este adevărat că ia în considerare atacuri pe teritoriul venezuelean, preşedintele a răspuns fără echivoc: „Nu.”

Reamintim că forţele armate americane au lovit recent cel puţin 15 vase în Caraibe şi estul Pacificului şi au ucis astfel 62 de venezueleni, ecuadorieni şi columbieni; autorităţile de la Washington susţin că era vorba de traficanţi de droguri.

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat, vineri, Statele Unite că „inventează un război” cu ţara sa și denunță desfăşurarea americană în Caraibe, care are ca scop oficial lupta împotriva traficului de droguri.

Țintele vizate de președintele SUA în Venezuela

The Wall Street Journal a raportat vineri că președintelui Donald Trump i-a fost prezentată o listă cu potențiale ținte din Venezuela.

Publicația a precizat că țintele sunt considerate legături între regimul lui Nicolas Maduro și organizațiile de trafic de droguri, inclusiv Cartelul de los Soles. Publicația a citat oficiali care susțin că exporturile cartelului se ridică la 500 de tone de cocaină pe an.

