Prima pagină » Știri externe » America ar putea ataca Venezuela „în câteva ore sau zile”, anunță presa din SUA. De ce Trump vrea să îl dea jos pe Maduro

31 oct. 2025, 18:28, Știri externe
UPDATE: Trump neagă că ar intenționa să atace Venezuela

Trump a declarat că SUA nu intenționează să efectueze lovituri pe teritoriul Venezuelei, informează Reuters.

Vara trecută,  liderul de la Casa Albă a refuzat pe 18 iunie 2025 (cu trei zile înainte de bombardarea a trei centrale nucleare suspectate pentru îmbogățirea uraniului și producția de arme atomice) să dea un răspuns oficial că SUA pregăteau operațiuni militare  îndreptate împotriva Iranului, deși circulau în mass-media imagini și filmări cu bombardiere B-2 Spirit care au decolat deasupra Oceanului Pacific,  potrivit  NPR.

Statele Unite ale Americii ar putea lansa atacuri asupra Venezuelei „în câteva ore sau zile”. Atacurile planificate vizează distrugerea obiectivelor militare, presupus utilizate de cartelul de droguri „Cartel des los Soles”.

Sursele au declarat pentru ziarul The Miami Herald că țintele atacurilor includ, de asemenea, „decapitarea ierarhiei cartelului.

În mass-media circulă imagini de la Comandamentul Sudic al SUA cu operațiunile Marinei în Marea Caraibilor. Infanteriști din Marina SUA efectuează operațiuni de tragere de pe bărci în Marea Caraibilor.

Recompensă de 25 milioane $ pe capul lui Maduro

Forțele militare americane sunt desfășurate în Caraibe pentru a perturba traficul ilicit de droguri. Departamentul de Stat a pus recompense de câte 25 milioane de dolari pentru doi oficiali.

Primul oficial vânat este Diosdado Cabello Rondon, ministru al Afacerilor Interne, Justiției și Păcii din Venezuela.

Al doilea este Nicolas Maduro, președintele aflat la conducerea Venezuelei din 2013. Liderul de la Caracas este  acuzat pentru narcoterrorism și trafic cu cocaină de către administrația Trump. Recompensa o poate încasa  orice persoană care poate contribui la arestarea celor doi oficiali venezueleni.

Din ce este compusă flota SUA

Distrugătorul american USS Gravely, echipat cu rachete de croazieră, a plecat din Portul Spaniei din Trinidad joi dimineață, pentru a se alătura flotei americane compusă din portavionul USS Gerald Ford și alte distrugătoare și nave amfibii.

Pe 24 octombrie, Pete Hegseth, șeful Pentagonului, a ordonat trimiterea în Marea Caraibilor al celui mai nou portavion și al unui grup de atac care include crucișătorul USS Normandy, distrugătorii USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney și USS Roosevelt. Flota navală are un personal de 4.000 de militari și 90 de aeronave de luptă.

Motivul pentru care Trump vrea să răstoarne regimul lui Maduro

Oficialii SUA acuză conducerea din Venezuela pentru exportarea a 500 de tone de cocaină pe an în Europa și în America de Nord.

O sursă anonimă susține pentru ziarul The Miami Herald că „zilele lui Maduro sunt numărate”. Cealaltă sursă susține că președintele Venezuelei nu se află printre țintele militare.

Sursa care susține că Maduro va fi lovit a declarat:

„Maduro va afla că este prins în capcană și cât de curând va descoperi că nu va putea părăsi țara chiar dacă ar fi decis să o facă. Ce-i mai rău pentru el este că  sunt mulți generali care vor să-l captureze”.

