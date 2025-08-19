Prima pagină » Știri externe » Casa Albă: Există o oportunitate „REALĂ” de pace în Ucraina /Statele Unite ar putea oferi sprijin aerian Europei, în cadrul garanțiilor de securitate

19 aug. 2025, 22:33, Știri externe
Casa Albă: Există o oportunitate „REALĂ” de pace în Ucraina /Statele Unite ar putea oferi sprijin aerian Europei, în cadrul garanțiilor de securitate

Administrația Donald Trump s-a declarat încrezătoare, marți seară, asupra perspectivelor de oprire a războiului din Ucraina, subliniind că discuțiile continuă intens cu aliații europeni, cu Moscova și Kievul pentru configurarea garanțiilor de securitate.

”Ca urmare a conversațiilor încurajatoare de ieri, președintele Trump a discutat telefonic cu președintele rus, Vladimir Putin, și a acceptat începerea următoarei etape a procesului de pace, o întâlnire a președintelui Putin cu președintele Zelenski, care va fi urmată, dacă va fi necesar, de o întrevedere trilaterală a președinților Putin, Zelenski și Trump. Așa cum a spus președintele SUA, vicepreședintele JD Vance, secretarul de Stat Marco Rubio și emisarul special Steve Witkoff vor continua coordonarea cu Rusia și Ucraina pentru a organiza aceste întâlniri cât se poate de curând”, a declarat marți seară, într-o conferință de presă, Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Președinției SUA.

”Este foarte important să ne amintim că înainte de victoria clară a președintelui Trump în noiembrie, nu exista nicio perspectivă de oprire a acestui conflict sângeros. Acum, ar putea fi, în sfârșit, lumină la capătul tunelului și o oportunitate reală de pace”, a subliniat Karoline Leavitt.

Statele Unite nu trimit trupe în Ucraina, dar ar putea oferi sprijin aerian

Casa Albă a reiterat că Statele Unite nu intenționează să trimită trupe în Ucraina, dar a precizat că discuțiile cu aliații europeni continuă pentru stabilirea garanțiilor de securitate.

”Președintele Trump a declarat clar că nu vor fi trimiși militari americani în Ucraina, dar putem ajuta la coordonare și, posibil, să oferim alte tipuri de garanții de securitate pentru aliații europeni. Președintele înțelege că garanțiile de securitate sunt esențiale pentru asigurarea unei păci durabile. A cerut echipei responsabile de securitatea națională să se coordoneze cu prietenii noștri din Europa și să continue discuțiile cu Ucraina și Rusia”, a explicat Karoline Leavitt.

Întrebată dacă Rusia ar accepta prezența trupelor NATO în Ucraina, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a precizat că discuțiile continuă.

”Președintele SUA continuă să aibă aceste discuții cu liderii ambelor țări. Discuția a fost în Anchorage (Alaska), apoi ieri cu europenii și cu președintele Zelenski, iar el a cerut echipei sale să elaboreze un cadru al garanțiilor de securitate care să fie acceptabil și să furnizeze posibilitatea unei păci durabile și a opririi războiului. O opțiune ar putea fi sprijinul aerian, eu nu aș exclude nimic în materie de opțiuni militare”, a subliniat Karoline Leavitt.

Președintele Donald Trump a părut să excludă trimiterea de trupe americane pe teritoriul Ucrainei în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia, sugerând că militarii vor fi detașați de țări europene, deși Moscova a respins ideea.

”Franța, Germania, Marea Britanie vor să trimită trupe la sol. Sincer, nu cred că va fi o problemă, Vladimir Putin s-a săturat de asta, s-au săturat toți, dar nu se știe niciodată, vom afla despre atitudinea președintelui Putin în următoarele săptămâni, vom vedea spre ce se îndreaptă”, a afirmat președintele SUA.

Ministerul rus de Externe a reiterat că Rusia nu va accepta trupe NATO pe teritoriul Ucrainei, ceea ar putea deveni o disensiune fundamentală între Moscova și țările europene.

”Reafirmăm poziția noastră, exprimată în mai multe rânduri, refuzul categoric al scenariului în care în Ucraina ar fi trimise trupe din state membre NATO, ceea ce ar putea conduce la o escaladare necontrolabilă a conflictului și la efecte imprevizibile”, a declarat Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova.

