Președintele SUA, Donald Trump, a părut să excludă, marți, trimiterea de trupe americane pe teritoriul Ucrainei în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia, sugerând că militarii vor fi detașați de țări europene, deși Moscova a respins ideea.

Întrebat, într-un interviu acordat postului Fox News, dacă poate oferi asigurări că nu vor fi trupe americane la sol în Ucraina, Trump a răspuns:

”Aveți asigurările mele, și sunt președinte, eu doar încerc să opresc omorârea oamenilor, mor între 5.000 și 7.000 de oameni pe săptămână”.

Rugat să explice în ce va consta protecția asemănătoare Articolului 5 al NATO pentru Ucraina, deși nu va fi membră a Alianței Nord-Atlantice, Trump a reiterat că țările europene vor fi în prima linie a apărării.

”Ucrainenii nu vor face parte din NATO, avem țările europene, vor fi poziționate central, iar unele dintre ele, Franța, Germania, Marea Britanie vor să trimită trupe la sol. Sincer, nu cred că va fi o problemă, Vladimir Putin s-a săturat de asta, s-au săturat toți, dar nu se știe niciodată, vom afla despre atitudinea președintelui Putin în următoarele săptămâni, vom vedea spre ce se îndreaptă”, a subliniat președintele SUA.

Luni seară, înaintea întâlnirii cu liderii europeni, Trump sugera că Statele Unite ar putea trimite trupe în Ucraina în cadrul garanțiilor de securitate convenite pentru oprirea războiului.

”În materie de securitate, va fi foarte util, ei vor fi prima linie de apărare, întrucât ei sunt acolo, sunt în Europa, dar îi vom ajuta și noi, vom fi implicați”, afirma președintele SUA.

Însă Ministerul rus de Externe a reiterat că Rusia nu va accepta trupe NATO pe teritoriul Ucrainei, ceea ar putea deveni o disensiune fundamentală între Moscova și țările europene.

”Reafirmăm poziția noastră, exprimată în mai multe rânduri, refuzul categoric al scenariului în care în Ucraina ar fi trimise trupe din state membre NATO, ceea ce ar putea conduce la o escaladare necontrolabilă a conflictului și la efecte imprevizibile”, a declarat Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Administrația Putin cere garanții privind protejarea intereselor RUSIEI /„Aceste aspecte trebuie soluționate rapid”