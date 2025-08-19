Prima pagină » Știri externe » VIDEO | Trump avertizează asupra riscurilor unui EȘEC al negocierilor dintre Rusia și Ucraina /„Va fi o situație dificilă”

19 aug. 2025, 18:50, Știri externe
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a îndemnat, marți, Rusia și Ucraina să dea dovadă de flexibilitate pentru a facilita obținerea unui acord de pace, avertizând că, dacă negocierile vor eșua, situația internațională va fi ”dificilă”.

”Am rezolvat toate conflictele, dar acesta este cel mai dificil, eu am crezut că va fi ușor. Deci, sper că președintele rus, Vladimir Putin, va avea o abordare bună, iar dacă nu, va fi o situație dificilă. Sper că președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, va face ceea ce trebuie să facă, trebuie să arate și el puțină flexibilitate. Este o mare mizerie, declanșată în totalitate de Joe Biden, este un război care nu ar fi trebuit să se producă, au murit milioane de oameni, Ucraina a fost distrusă. Eu sper că Volodimir Zelenski și Vladimir Putin sunt bine, nu cred că vor fi buni prieteni vreodată, dar sunt bine acum. Noi organizăm o întâlnire cu Putin și Zelenski, dar deciziile le vor aparține în totalitate”, a declarat Donald Trump într-o intervenție telefonică la postul de televiziune Fox News.

Donald Trump depune eforturi intense pentru oprirea războiului dintre Rusia și Ucraina. Vineri, președintele SUA s-a întâlnit în Anchorage cu omologul său rus, Vladimir Putin, și a catalogat discuțiile ca fiind ”productive”.

Luni seară, Donald Trump a discutat la Casa Albă cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, cu Emmanuel Macron, președintele Franței, cu premierii Italiei și Marii Britanii, Giorgia Meloni și Keir Starmer, cu Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, cu Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, și cu Mark Rutte, secretarul general al NATO.

”Dacă totul va merge bine, vom organiza o reuniune trilaterală și cred că vom avea o șansă rezonabilă de a opri războiul la acea reuniune. Cred că avem o șansă reală, au trecut deja aproape patru ani, săptămâna trecută au fost omorâți mulți oameni, iar în total milioane de oameni. Atât eu, cât și Vladimir Putin vrem oprirea acestui război, eu vreau să se încheie în termeni buni pentru toată lumea. Cred că toată lumea s-a săturat de acest război și îl vom opri. Vom obține o pace durabilă”, a declarat Trump.

Cancelarul german, Friedrich Merz, a părut să condiționeze avansarea negocierilor cu Rusia de instituirea unui armistițiu general în Ucraina, iar președintele Franței, Emmanuel Macron, a propus ca țările europene să participe direct la negocieri.

