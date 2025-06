Casa Albă salută stabilizarea INFLAȚIEI /„Economia SUA se va dezvolta într-un ritm fără precedent”

Președinția Statelor Unite a salutat, miercuri seară, datele privind inflația, notând că prețurile sunt în scădere și evidențiind avantajele planului fiscal aflat în dezbatere în Senat.

”Referitor la situația economică, indicele inflației este din nou sub așteptările analiștilor. De la începerea mandatului președintelui Trump, inflația a scăzut sub așteptările economiștilor în fiecare lună. Nucleul inflației este constant, la cel mai mic nivel începând din martie 2021. Creșterile salariale rămân puternice. Veniturile medii ale angajaților din mediul privat au crescut cu circa 1.200 de dolari, iar prețurile continuă să scadă. Prețurile la energie au scăzut în luna mai, comparativ cu aprilie, prețurile carburanților au scăzut cu 12% în ultimul an, iar prețurile la carne, ouă și pește sunt în scădere din aprilie în mai”, a afirmat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

”Imediat ce va fi adoptat planul fiscal, economia SUA se va dezvolta într-un ritm fără precedent. Acest plan conține cele mai ample reduceri fiscale pentru clasa de mijloc din istoria SUA”, a subliniat Karoline Leavitt.