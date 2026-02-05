Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan se laudă cu tancurile Abrams care au venit în România, aceleași tancuri strivite de armata rusă în Ucraina

Nicușor Dan se laudă cu tancurile Abrams care au venit în România, aceleași tancuri strivite de armata rusă în Ucraina

Bianca Dogaru
05 feb. 2026, 14:19, Actualitate
Nicușor Dan se laudă cu tancurile Abrams care au venit în România, aceleași tancuri strivite de armata rusă în Ucraina
Galerie Foto 3

Președintele Nicușor Dan se laudă printr-o postare pe Facebook cu tancurile Abrams care au venit în România și spune că acestea reprezintă un semnal clar al angajamentului SUA pentru securitatea regiunii.

Nicușor Dan afirmă că exercițiile militare desfășurate în poligonul de la Smârdan, la care participă militarii români și americani, demonstrează consolidarea Parteneriatului Strategic dintre România și SUA.

„Exercițiile militare desfășurate în ultimele zile la Smârdan, unde forțele românești s-au antrenat alături de cele americane, arată că Parteneriatul Strategic între România și Statele Unite ale Americii este puternic și se consolidează permanent. Prezența tancurilor Abrams ale Armatei SUA în poligonul de la Smârdan confirmă angajamentul solid al Statelor Unite pentru securitatea și stabilitatea regiunii noastre.”

Șeful statului a subliniat că antrenamentele comune au rolul de a crește capacitatea de cooperare în cadrul NATO.

„Activitățile comune de instruire sunt foarte importante pentru că militarii noștri și cei americani își cresc astfel capacitatea de a acționa împreună eficient și sincronizat în cadrul NATO pentru a ne proteja cetățenii și teritoriul în fața oricăror potențiale amenințări.”

Gândul a scris în exclusivitate despre fragilitatea tancurilor americane de pe fronturile ucrainene. Un militar care a luptat în războiul din Ucraina, a explicat pentru Gândul cum o mare parte dintre aceste tancuri au fost distruse de armata rusă.

Fostului combatant a explicat că tancurile Abrams sunt foarte grele, cântăresc aproape 62 de tone, ceea ce le face vulnerabile pe solul moale din zonele de conflict. În plus, acestea sunt concepute pentru modul de operare al armatei americane și au nevoie de sprijin aerian constant.

În lipsa acestui sprijin, tancurile au fost distruse cu drone kamikaze și rachete antitanc, în ciuda blindajului și a senzorilor performanți.

