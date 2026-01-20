Prima pagină » Știri externe » Trump numește planul Regatului Unit de a ceda Insulele Chagos către Mauritius un act de „mare prostie”. „Încă un motiv pentru care Groenlanda trebuie achiziționată“

20 ian. 2026, 11:05, Știri externe
Trump numește planul Regatului Unit de a ceda Insulele Chagos către Mauritius un act de „mare prostie". „Încă un motiv pentru care Groenlanda trebuie achiziționată"

Donald Trump a lansat, marți, un atac dur la adresa Marii Britanii. Președintele american a numit planul premierului Keir Starmer de a ceda Insulele Chagos către Mauritius drept „o mare prostie”. Pe platforma sa socială Truth Social, președintele SUA a scris că acordul este „un alt motiv din lunga listă de motive de securitate națională pentru care Groenlanda trebuie achiziționată”.

„În mod șocant, „strălucitul” nostru aliat NATO, Regatul Unit, plănuiește, în prezent, să cedeze insula Diego Garcia (cea mai mare insulă din Arhipelagul Chagos n.r.), locul unei baze militare americane vitale, către Mauritius, și să facă acest lucru FĂRĂ NICIUN MOTIV.“, a scris Trump.

„Nu există nicio îndoială că Rusia și China au observat acest act de slăbiciune totală. Acestea sunt puteri internaționale care recunosc doar PUTEREA, motiv pentru care Statele Unite ale Americii, sub conducerea mea, sunt acum, după doar un an (astăzi se împlinește un an de când Trump a încveput al doilea mandat n.r.), respectate ca niciodată. Cedarea de teritorii extrem de importante de către Regatul Unit este un act de MARE STUPIDIE și este încă un motiv dintr-o listă foarte lungă de motive de securitate națională pentru care Groenlanda trebuie achiziționată. Danemarca și aliații săi europeni trebuie să FACĂ LUCRU CORECT. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni. PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP“, a încheiat președintele american.

Critica vine la doar o zi după ce Keir Starmer a făcut apel la calm în rândul aliaților SUA și NATO, pe fondul tensiunilor crescânde provocate de amenințările lui Trump la adresa Groenlandei.

UK va ceda Insulele Chagos

Potrivit The Independent, anul trecut, premierul britanic a acceptat un acord controversat prin care Insulele Chagos urmau să fie cedate către Mauritius, păstrând însă controlul asupra bazei militare britanico-americane de pe Diego Garcia.

Marea Britanie a acceptat să plătească Mauritiusului cel puțin 120 de milioane de lire sterline pe an pe durata acordului de 99 de ani pentru închirierea înapoi a sitului, ceea ce reprezintă un cost total în numerar de cel puțin 13 miliarde de lire sterline.

Trump părea să-și manifeste sprijinul pentru acordul de anul trecut, spunându-i lui Keir Starmer, în timpul vizitei sale la Casa Albă, în februarie, că „înclina să fie de acord cu țara dumneavoastră” și că avea „senzația că va funcționa foarte bine”.

Dar marți dimineață, președintele SUA a lansat un atac virulent la adresa acestei măsuri, intensificându-și retorica privind achiziționarea teritoriului arctic al Groenlandei.

„Faptul că Marea Britanie cedează un teritoriu extrem de important este un act de MARE STUPIDITATE și reprezintă un alt motiv din lunga listă de motive de securitate națională pentru care Groenlanda trebuie achiziționată. Danemarca și aliații săi europeni trebuie să FACĂ CEEA CE TREBUIE.”

Într-o altă postare pe Truth Social, Trump a distribuit ceea ce părea a fi o imagine generată de inteligența artificială în care el și vicepreședintele său, JD Vance, plantau un steag al Statelor Unite pe un peisaj înzăpezit, lângă un indicator pe care scria „Groenlanda, teritoriu al Statelor Unite, est 2026”.

O altă postare arăta o imagine modificată a președintelui SUA întâlnindu-se cu liderii europeni la Casa Albă, cu o hartă care evidenția SUA, Canada și Groenlanda în culorile steagului american.

Marea Britanie: „Nu putem da timpul înapoi“

Când a fost întrebat dacă criticile lui Trump ar putea schimba acordul, ministrul Darren Jones a insistat că Marea Britanie „nu poate da timpul înapoi”.

Secretarul șef al primului ministru a declarat pentru Times Radio că este „în regulă” faptul că Donald Trump nu este de acord cu planul și a spus: „Tratatul a fost semnat cu guvernul mauritian. Așadar, nu pot da timpul înapoi. Tratatul a fost semnat”.

El a insistat că Marea Britanie nu ar trebui „să se simtă deloc jenată sau umilită” de acord și a declarat pentru BBC: „Sincer să fiu, Diego Garcia – o mică insulă care făcea parte din Imperiul Britanic – avea suveranitatea contestată de guvernul rus.

„Am asigurat acea insulă ca bază militară pentru următorii 100 de ani, deoarece este o bază militară importantă pentru Marea Britanie și pentru aliații noștri din NATO, inclusiv Statele Unite.”

Președintele SUA se va deplasa marți la Davos, în Elveția, pentru a participa la Forumul Economic Mondial. Cu toate acestea, Sir Keir nu va participa la reuniune, deoarece „are multe provocări de rezolvat”, a declarat unul dintre miniștrii săi.

Unele partide de opoziție din Marea Britanie au salutat intervenția lui Trump, secretarul conservator pentru afaceri externe, Priti Patel, afirmând că președintele SUA „a spus ceea ce noi am spus tot timpul”.

Ea a declarat: „Ne-am opus încă din prima zi și este timpul ca Starmer să pună pe primul plan securitatea țării noastre și să renunțe la acordul său putred”. Liderul Reform UK, Nigel Farage, a adăugat: „Slavă Domnului că Trump a vetat cedarea insulelor Chagos”.

