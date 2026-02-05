Prima pagină » Actualitate » Europa are o problemă la angajarea tinerilor. Cum stă România

Europa are o problemă la angajarea tinerilor. Cum stă România

Bianca Dogaru
05 feb. 2026, 14:27, Actualitate
Europa se confruntă cu dificultăți în integrarea tinerilor pe piața muncii, arată Eurostat. Statisticile analizează rata de ocupare a tinerilor care nu mai urmează un program de educație sau formare profesională, în funcție de nivelul studiilor și de perioada scursă de la finalizarea acestora.

În topul statelor cu cele mai mari rate de ocupare a tinerilor se află:

  • Bulgaria 95.4
  • Estonia 95.2
  • Olanda 93.7
  • Ungaria 93.0
  • Norvegia 92,3
  • Germania 92.2
  • Polonia 92.1

Sursa foto: Eurostat

Bulgaria se află pe primul loc, iar Estonia o urmează la o diferență foarte mică. Scorul este foarte strâns și între Olanda și Ungaria, dar și între Norvegia, Germania și Polonia. Aceste țări reușesc să integreze rapid tinerii pe piața muncii, la scurt timp după terminarea studiilor.

La polul opus însă, statele de la coada clasamentului sunt:

  • Franta 81.8
  • Serbia 79.7
  • Grecia 79.0
  • Italia 77.3
  • Bosnia și Herțegovina 73.9
  • Macedonia de Nord 71.6
  • Turcia 66.4

Sursa foto: Eurostat

Turcia se pare că stă cel mai rău în ceea ce privește rata de angajare a tinerilor, iar Franța, Serbia și Grecia se mențin pe poziții similare.

România se situează la mijlocul clasamentului, cu o rată de ocupare de 87,9% în rândul tinerilor care nu mai sunt în sistemul de educație. Nivelul este sub media statelor din fruntea clasamentului, dar peste cel al țărilor din sudul Europei.

Cu toate acestea, șomajul în rândul tinerilor rămâne ridicat. Datele Institutului Național de Statistică arată că rata șomajului în România a fost de 6% în luna decembrie 2025, aceeași valoare ca în luna precedentă.

