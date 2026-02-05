Un text ordonat, bine structurat, dar totuși neconvingător. Deși România a fost menționată de 113 ori în raportul Congresului SUA, Nicușor Dan susține în postarea de pe Facebook că „România nu este subiectul” acestui raport. Ultimul argument atrage atenția prin „limbajul de lemn” folosit, unul care este foarte familiar generatoarelor de texte A.I., precum ChatGPT. Cu ajutorul unor programe de depistare a textelor scrise cu ajutorul inteligenței artificiale, Gândul a descoperit că există suspiciuni serioase care indică faptul că un robot a scris postarea în locul președintelui.

Primul program de detecție: 100% A.I.

Potrivit unei aplicații de detectare a textelor scrise cu Inteligența Artificială, mesajul postat de Nicușor Dan este redactat cu A.I. în proporție de 100%.

Al doilea program de detecție: 38% A.I.

Un alt program ce identifică textele scrise cu ChatGPT, în cazul de față „ZeroGPT” este ceva mai „blând” cu Nicușor Dan și arată că doar 37,95% din mesajul său despre anularea alegerilor este scris cu inteligența artificială.

Spre deosebire de programele anti-plagiat, un software destinat depistării utilizării A.I. se bazează pe identificarea unor formulări specifice pe care le folosește un generator de text. În mediile universitare, aceste programe sunt foarte utilizate de profesorii exasperați de elevii care își compun referatele și lucrările cu ajutorul inteligenței artificiale. Ar fi tragic ca un fost olimpic internațional la matematică, ajuns astăzi președintele țării, să își scrie discursul cu ChatGPT precum un elev care încearcă să-și păcălească profesorul.

FOTO: Mediafax/Envato