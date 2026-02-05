Prima pagină » Actualitate » Curtea de Justiţie a UE: Statele membre pot, în anumite condiţii, să interzică cultivarea organismelor modificate genetic

05 feb. 2026, 15:02, Actualitate
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a confirmat posibilitatea interzicerii cultivării organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul unui stat membru, însă sub rezerva îndeplinirii anumitor condiţii.

Astfel, instanţa cu sediul la Luxemburg a confirmat legalitatea interdicţiei impuse de Italia privind cultivarea soiului de porumb MON 810. Aceasta este implementată printr-o procedură care permite Comisiei Europene, la cererea unei ţări UE, să restricţioneze zona autorizată pentru cultivarea unui OMG. informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Precedentul italian

Controversa a ajuns la CJUE după ce un fermier italian a plantat porumb modificat genetic (MON 810), deși faptului cultivarea acestuia este interzisă în Italia. Autorităţile italiene au dispus ca fermierul să distrugă plantele şi i-au impus amenzi în valoare totală de 50.000 de euro. Fermierul a atacat aceste decizii la instanţele italiene. Instanţele, la rândul lor, au trimis mai multe întrebări preliminare Curţii Europene de Justiţie pentru a clarifica dacă decizia de interzicere a cultivării respectă libera circulaţie a mărfurilor, libertatea de întreprindere şi principiile nediscriminării şi proporţionalităţii.

„Curtea consideră că procedura prevăzută începând din 2015 de dreptul Uniunii, care permite statelor membre, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, să obţină interzicerea cultivării unui OMG pe teritoriul lor, fără o justificare specială, atunci când titularul autorizaţiei nu se opune, nu este contrară dreptului Uniunii”, a anunţat joi CJUE.

Interdicția de a cultiva OMG are și excepții

Curtea statuează în special că un astfel de mecanism nu încalcă principiul proporţionalităţii şi nici nu creează discriminare între agricultorii din diferite state membre. De asemenea, interdicţia de a cultiva un OMG nu constituie nici o încălcare a liberei circulaţii a mărfurilor, întrucât nu împiedică nici întreprinderile să importe produse care conţin acest OMG, iar consumatorii să le cumpere.

