Pentru că multe apartamente din Japonia nu au locuri de parcare proprii, este ceva obișnuit ca proprietarii de mașini să fie nevoiți să își caute mereu un loc de parcare în apropiere.

De regulă, ei închiriază un loc de parcare pe termen lung, cu plata lunară sau similar, însă, în cazul unui locuitor din cartierul Nada, din Kobe, el a decis într-o seară din aprilie 2019 că o parcare automată cu plată la ieșire, care e lângă blocul său, este perfectă, relatează Observator News.

Cât are de plătit un japonez care și-a lăsat mașina într-o parcare cu plată timp de șapte ani

Bărbatul nu s-a mai întors nici a doua zi, nici în zilele care au urmat. Mașina a rămas însă acolo, neclintită, încă din aprilie 2019. Între timp, pandemia de COVID-19 a venit și a trecut, Jocurile Olimpice de la Tokyo au fost amânate și apoi desfășurate, iar Japonia a devenit una dintre cele mai căutate destinații turistice din lume. Pe tot parcursul acestor ani, autoturismul a rămas în același loc de parcare, timp de peste șase ani, iar în cele din urmă bărbatul a fost arestat pentru acest lucru.

Între timp, nota de plată pentru parcare a ajuns la peste trei milioane de yeni, adică peste 16.000 de euro.

Bărbatul a declarat că s-a întors la un moment dat și a încercat să pornească mașina, dar „motorul nu mai pornea”.

Mașina „uitată” a fost descoperită după 7 ani

La 4 februarie 2026, poliția din prefectura Hyogo a anunțat reținerea proprietarului autoturismului, un bărbat în vârstă de 47 de ani. Întrucât plata parcării se face la ieșire, iar mașina nu fusese mutată, acesta nu a putut fi acuzat de furt, fraudă sau neplată.

În schimb, el este investigat pentru „obstrucționarea forțată a activității”, o infracțiune generală în Japonia care vizează comportamentele ce afectează funcționarea unor afaceri. Autoritățile susțin că, ocupând locul de parcare pentru o perioadă atât de lungă, bărbatul a împiedicat alți clienți să îl utilizeze și să plătească, generând astfel pierderi pentru proprietarul parcării.

Recomandările autorului: