SUA continua să lanseze atacuri asupra țintelor militare iraniene, după ce Trump a prelungit „pauza” care se aplică doar atacurilor asupra instalațiilor energetice, în urma unor discuții „productive” cu liderii iranieni.
Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marţi că „este timpul să ne aşezăm la masa negocierilor şi să punem capăt ostilităţilor” din Iran, potrivit CNN.
„Situaţia este critică pentru aprovizionarea cu energie la nivel mondial. Cu toţii resimţim efectele în lanţ asupra preţurilor la gaz şi petrol, asupra afacerilor şi societăţilor noastre. Este extrem de important să ajungem la o soluţie negociată, care să pună capăt ostilităţilor din Orientul Mijlociu”, a declarat Ursula von der Leyen în cadrul unei conferinţe de presă alături de prim-ministrul australian Anthony Albanese.
Prețul țițeiului Brent revine peste 100 de dolari pe baril, la o zi după ce a înregistrat o scădere de peste 10% ca reacție la decizia președintelui american Donald Trump de a amâna noi atacuri asupra Iranului, acesta salutând discuțiile „foarte bune” purtate cu Teheranul.
Prețul petrolului Brent crește cu 2,9%, ajungând la 102,84 dolari, în timp ce prețul petrolului West Texas Intermediate sare cu 3,5%, ajungând la 91,20 dolari.
Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite se apropie tot mai mult de o implicare activă în lupta împotriva Iranului, pe măsură ce războiul din Orientul Mijlociu se prelungește. Potrivit Wall Street Journal, statele din Golf „se îndreaptă încet” spre un rol mai activ, după ce Riadul a permis forțelor americane să utilizeze o bază aeriană situată pe teritoriul său.
O sursă citată de publicație a declarat că este „doar o chestiune de timp” până când Arabia Saudită va intra în război, după ce ministrul său de externe a afirmat săptămâna trecută că răbdarea țării față de atacurile iraniene „nu este nelimitată”.
Sursa video – X/@War_Radar2
Iranul a lansat marţi dimineaţă o nouă serie de rachete către Israel, a anunţat televiziunea de stat, după ce loviturile anterioare au lovit o clădire din nord, în timp ce o explozie puternică s-a auzit în Ierusalim, potrivit France24.
”Iranul lansează un nou val de rachete asupra teritoriilor ocupate”, a postat pe Telegram postul de stat Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB). Câteva momente mai târziu, a postat că „rachetele iraniene au trecut prin mai multe sisteme de apărare antiaeriană israeliene”.
Sursa video -Foto:X/Moshe Schwartz
Războiul din Orient a ajuns marți în ziua cu numărul 25 și contină să escaladeze cu fiecare zi care trece. Forțele iraniene au lansat în această dimineață un nou tir de rachete asupra Israelului. GÂNDUL vă ține la curent cu cele mai noi evoluții din conflictul din Orientul Mijlociu.
„Forţele de căutare şi salvare intervin la faţa locului, în nordul Israelului, unde au fost primite informaţii despre un impact”, a anunţat IDF.