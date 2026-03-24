Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marţi că „este timpul să ne aşezăm la masa negocierilor şi să punem capăt ostilităţilor” din Iran, potrivit CNN.

„Situaţia este critică pentru aprovizionarea cu energie la nivel mondial. Cu toţii resimţim efectele în lanţ asupra preţurilor la gaz şi petrol, asupra afacerilor şi societăţilor noastre. Este extrem de important să ajungem la o soluţie negociată, care să pună capăt ostilităţilor din Orientul Mijlociu”, a declarat Ursula von der Leyen în cadrul unei conferinţe de presă alături de prim-ministrul australian Anthony Albanese.