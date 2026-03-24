Lupte în Orient, ziua 25: Israelul, sub o ploaie de rachete iraniene. Arabia Saudită și Emiratele Arabe, gata să intre în război împotriva Teheranului
Ultima actualizare: acum 6 minute

Mihai Tănase
RĂZBOI în Orient: Sursa Foto: Profimedia, foto cu caracter ilustrativ
08:25

Forțele americane continuă să atace agresiv ținte militare iraniene cu muniții de precizie.

SUA continua să lanseze atacuri asupra țintelor militare iraniene, după ce Trump a prelungit „pauza” care se aplică doar atacurilor asupra instalațiilor energetice, în urma unor discuții „productive” cu liderii iranieni.

07:57

„Este timpul să negociem şi să punem capăt ostilităţilor din Iran”, afirmă Ursula von der Leyen

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marţi că „este timpul să ne aşezăm la masa negocierilor şi să punem capăt ostilităţilor” din Iran, potrivit CNN.

„Situaţia este critică pentru aprovizionarea cu energie la nivel mondial. Cu toţii resimţim efectele în lanţ asupra preţurilor la gaz şi petrol, asupra afacerilor şi societăţilor noastre. Este extrem de important să ajungem la o soluţie negociată, care să pună capăt ostilităţilor din Orientul Mijlociu”, a declarat Ursula von der Leyen în cadrul unei conferinţe de presă alături de prim-ministrul australian Anthony Albanese.

07:40

Prețul țițeiului Brent a sărit din nou la peste 100 de dolari pe baril

Prețul țițeiului Brent revine peste 100 de dolari pe baril, la o zi după ce a înregistrat o scădere de peste 10% ca reacție la decizia președintelui american Donald Trump de a amâna noi atacuri asupra Iranului, acesta salutând discuțiile „foarte bune” purtate cu Teheranul.

Prețul petrolului Brent crește cu 2,9%, ajungând la 102,84 dolari, în timp ce prețul petrolului West Texas Intermediate sare cu 3,5%, ajungând la 91,20 dolari.

07:30

UPDATE: WSJ: Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite „se îndreaptă spre implicarea activă în lupta împotriva Iranului”

Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite se apropie tot mai mult de o implicare activă în lupta împotriva Iranului, pe măsură ce războiul din Orientul Mijlociu se prelungește. Potrivit Wall Street Journal, statele din Golf „se îndreaptă încet” spre un rol mai activ, după ce Riadul a permis forțelor americane să utilizeze o bază aeriană situată pe teritoriul său.

O sursă citată de publicație a declarat că este „doar o chestiune de timp” până când Arabia Saudită va intra în război, după ce ministrul său de externe a afirmat săptămâna trecută că răbdarea țării față de atacurile iraniene „nu este nelimitată”.

07:14

Iranul a lansat un nou val de rachete asupra Israelului

Iranul a lansat marţi dimineaţă o nouă serie de rachete către Israel, a anunţat televiziunea de stat, după ce loviturile anterioare au lovit o clădire din nord, în timp ce o explozie puternică s-a auzit în Ierusalim, potrivit France24.

”Iranul lansează un nou val de rachete asupra teritoriilor ocupate”, a postat pe Telegram postul de stat Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB). Câteva momente mai târziu, a postat că „rachetele iraniene au trecut prin mai multe sisteme de apărare antiaeriană israeliene”.

Războiul din Orient a ajuns marți în ziua cu numărul 25 și contină să escaladeze cu fiecare zi care trece. Forțele iraniene au lansat în această dimineață un nou tir de rachete asupra Israelului.

„Forţele de căutare şi salvare intervin la faţa locului, în nordul Israelului, unde au fost primite informaţii despre un impact”, a anunţat IDF.

Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite se apropie tot mai mult de o implicare activă în luptele împotriva Iranului, pe măsură ce războiul din Orientul Mijlociu se prelungește, scrie The Wall Street Journal.

