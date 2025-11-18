Prima pagină » Știri externe » Cazul dramatic al Hollywood-ului despre care nimeni nu vorbește. Ce s-a întâmplat cu actrița care apare în celebra scenă cu drujba din filmul Scarface

18 nov. 2025, 10:30, Știri externe
În celebrul film Scarface din 1983, o apariție de doar câteva secunde a unei tinere blonde atrage atenția în scena premergătoare uneia dintre cele mai iconice secvențe alea cinematografiei, momentul violent al drujbei.

Tânăra Tammy Lynn Leppert, o actriță în vârstă de 18 ani, părea pregătită pentru un viitor promițător la Hollywood. Destinul ei a luat o turnură dramatică: pe 6 iulie la 1983, la scurt timp după filmări, Tammy a dispărut fără urmă.

Cazul ei a devenit unul dintre cele mai stranii și tulburătoare mistere ale industriei filmului, o poveste amestecată de succes precoce, temeri inexplicabile și o dispariție care a rămas neelucidată nici după patru decenii.

Născută pe 5 februarie 1965, în Rockledge, Florida, Tammy părea destinată succesului. A început să participe la concursuri de frumusețe la doar patru ani, câștigând în jur de 280 de titluri din aproape 300 de competiții. În adolescență s-a orientat către modeling și a apărut chiar și pe coperta revistei CoverGirl. La începutul anilor ’80 a obținut primele roluri mici în filme, printre care Little Darlings (1980) și Spring Break (1983).

Rolul din Scarface

Tammy apare într-o secvență scurtă, dar memorabilă din Scarface: este „fata blondă din mașina de supraveghere” în scena cu drujba. Chiar dacă figura ei apare doar câteva secunde, este una dintre imaginile cele mai tensionate ale filmului.

Potrivit IMDb, trivia pentru film notează: „Tammy Lynn Leppert, care a interpretat fata blondă în bikini albastru în timpul scenei cu drujba, a dispărut pe 6 iulie 1983, în circumstanțe suspecte”.

Faptul că a jucat într-o scenă atât de sângeroasă și apoi a dispărut în mod misterios a alimentat de-a lungul anilor numeroase teorii.

