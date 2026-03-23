Ce a ales să facă Emmanuel Grégoire, imediat după ce a fost votat primar al Parisului. Noul edil a fost aclamat de susținători prin toată capitala franceză

După victoria sa în alegerile municipale, Emmanuel Grégoire a ajuns, noaptea trecută, la Primăria Parisului cu o bicicletă Vélib, un simbol al moștenirii socialiste a capitalei pariziene. Emmanuel Grégoire, candidatul Partidului Socialist, a fost ales, duminică, primar al Parisului, învingând-o pe fosta ministră de dreapta Rachida Dati, protejata fostului președinte Nicolas Sarkozy.

Grégoire, în vârstă de 48 de ani, fost adjunct al primarului în exercițiu Anne Hidalgo, a obținut aproximativ 51% din voturi, învingând-o pe Dati și pe rivala sa de extremă stânga, Sophia Chikirou, și contrazicând astfel previziunile care indicau o cursă strânsă.

„Parisul a decis să rămână fidel istoriei sale”, a declarat Grégoire în fața unei mulțimi entuziaste, promițând să se opună dreptei și extremei drepte în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale de anul viitor.

„Parisul va fi inima rezistenței împotriva acestei alianțe a dreptei, care încearcă să ne răpească ceea ce avem mai prețios și mai fragil: simpla bucurie de a trăi împreună”, a adăugat el.

 

Primarul proaspăt ales s-a deplasat apoi până la Primărie pe o bicicletă Velib’, sistemul emblematic al capitalei franceze, dând astfel un semnal de continuitate față de predecesorii săi. Camerele și susținătorii l-au urmat pe tot parcursul drumului. La Primăria din Paris, noul primar a fost întâmpinat de Anne Hidalgo, care l-a îmbrățișat pentru a-l felicita, dar și de o mulțime uriașăde parizieni.

Victoria sa vine după 25 de ani de guvernare transformatoare sub primarii de stânga Bertrand Delanoë și Hidalgo, care au transformat metropola poluată într-un oraș plin de copaci, cu piste pentru biciclete și străzi pietonale.

Lionel Jospin, fostul prim-ministru al Franței, din timpul președintelui Jacques Chirac, a murit la 88 de ani

Alegeri locale în Franța. Socialiștii câștigă Parisul. Partidul lui Bardella câștigă în Riviera franceză. Cine este noul primar al Parisului

Lovitură uriașă în Franța. Bayrou, învins în bastionul său politic din Pau, după 12 ani de mandat. Socialistul Marbot a câștigat la doar 344 de voturi
11:54
Lovitură uriașă în Franța. Bayrou, învins în bastionul său politic din Pau, după 12 ani de mandat. Socialistul Marbot a câștigat la doar 344 de voturi
Lionel Jospin, fostul prim-ministru al Franței, din timpul președintelui Jacques Chirac, a murit la 88 de ani
11:23
Lionel Jospin, fostul prim-ministru al Franței, din timpul președintelui Jacques Chirac, a murit la 88 de ani
Republica Moldova, în alertă. Maia Sandu convoacă Consiliul Suprem de Securitate pe fondul riscurilor generate de criminalitatea transfrontalieră
11:11
Republica Moldova, în alertă. Maia Sandu convoacă Consiliul Suprem de Securitate pe fondul riscurilor generate de criminalitatea transfrontalieră
🚨 Alertă la Londra. Patru ambulanțe care aparțineau unei organizații a comunității evreiești au fost incendiate. Zeci de localnici, evacuați
11:07
🚨 Alertă la Londra. Patru ambulanțe care aparțineau unei organizații a comunității evreiești au fost incendiate. Zeci de localnici, evacuați
Avertisment dur al Agenției Internaționale a Energiei: Blocajul din Ormuz poate declanșa cea mai gravă criză energetică a nivel mondial din ultimele decenii
10:41
Avertisment dur al Agenției Internaționale a Energiei: Blocajul din Ormuz poate declanșa cea mai gravă criză energetică a nivel mondial din ultimele decenii
Kim Jong-un a fost reales liderul suprem al Coreei de Nord cu aproape 100% din voturi
10:22
Kim Jong-un a fost reales liderul suprem al Coreei de Nord cu aproape 100% din voturi
NEWS ALERT Fiul Marei Bănică, bătut de un profesor. Jurnalista a ajuns la IML și declară război: „Să stea departe de copilul meu”
12:21
Fiul Marei Bănică, bătut de un profesor. Jurnalista a ajuns la IML și declară război: „Să stea departe de copilul meu”
SPORT Play-out-ul Superligii, fatal pentru antrenorul unei echipe de tradiție. Doi foști internaționali luptă pentru banca tehnică
12:12
Play-out-ul Superligii, fatal pentru antrenorul unei echipe de tradiție. Doi foști internaționali luptă pentru banca tehnică
EXCLUSIV Culisele protestelor de la Târgu Jiu. Acuzații grave la adresa PNL și USR: „S-au cățărat pe suferința oamenilor, în ajunul sărbătorilor pascale!” Rădăcinile scandalului „CE Oltenia”, adânc înfipte în mandatul lui Virgil Popescu, ex-ministru liberal al Energiei
12:01
Culisele protestelor de la Târgu Jiu. Acuzații grave la adresa PNL și USR: „S-au cățărat pe suferința oamenilor, în ajunul sărbătorilor pascale!” Rădăcinile scandalului „CE Oltenia”, adânc înfipte în mandatul lui Virgil Popescu, ex-ministru liberal al Energiei
ACTUALITATE Destăinuirile șefei de pușcărie Oana Tașcău- „Nu lucrez organizat pe OnlyFans: Am început din furie și stres”
12:00
Destăinuirile șefei de pușcărie Oana Tașcău- „Nu lucrez organizat pe OnlyFans: Am început din furie și stres”
INEDIT O asistentă a renunțat la jobul ei și a luat-o de la 0. Cu ce afacere a dat lovitura
11:40
O asistentă a renunțat la jobul ei și a luat-o de la 0. Cu ce afacere a dat lovitura
BREAKING NEWS Bolojan declară stare de criză pe piața țițeiului: „Adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora va fi limitat pe întregul lanț de activitate economică”
11:39
Bolojan declară stare de criză pe piața țițeiului: „Adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora va fi limitat pe întregul lanț de activitate economică”

