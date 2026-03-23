Ce a ales să facă Emmanuel Grégoire, imediat după ce a fost votat primar al Parisului. Noul edil a fost aclamat de susținători prin toată capitala franceză

După victoria sa în alegerile municipale, Emmanuel Grégoire a ajuns, noaptea trecută, la Primăria Parisului cu o bicicletă Vélib, un simbol al moștenirii socialiste a capitalei pariziene. Emmanuel Grégoire, candidatul Partidului Socialist, a fost ales, duminică, primar al Parisului, învingând-o pe fosta ministră de dreapta Rachida Dati, protejata fostului președinte Nicolas Sarkozy.

Grégoire, în vârstă de 48 de ani, fost adjunct al primarului în exercițiu Anne Hidalgo, a obținut aproximativ 51% din voturi, învingând-o pe Dati și pe rivala sa de extremă stânga, Sophia Chikirou, și contrazicând astfel previziunile care indicau o cursă strânsă.

„Parisul a decis să rămână fidel istoriei sale”, a declarat Grégoire în fața unei mulțimi entuziaste, promițând să se opună dreptei și extremei drepte în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale de anul viitor. „Parisul va fi inima rezistenței împotriva acestei alianțe a dreptei, care încearcă să ne răpească ceea ce avem mai prețios și mai fragil: simpla bucurie de a trăi împreună”, a adăugat el.

Primarul proaspăt ales s-a deplasat apoi până la Primărie pe o bicicletă Velib’, sistemul emblematic al capitalei franceze, dând astfel un semnal de continuitate față de predecesorii săi. Camerele și susținătorii l-au urmat pe tot parcursul drumului. La Primăria din Paris, noul primar a fost întâmpinat de Anne Hidalgo, care l-a îmbrățișat pentru a-l felicita, dar și de o mulțime uriașăde parizieni.

Victoria sa vine după 25 de ani de guvernare transformatoare sub primarii de stânga Bertrand Delanoë și Hidalgo, care au transformat metropola poluată într-un oraș plin de copaci, cu piste pentru biciclete și străzi pietonale.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Lionel Jospin, fostul prim-ministru al Franței, din timpul președintelui Jacques Chirac, a murit la 88 de ani

Alegeri locale în Franța. Socialiștii câștigă Parisul. Partidul lui Bardella câștigă în Riviera franceză. Cine este noul primar al Parisului