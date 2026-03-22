Alegeri locale în Franța. Socialiștii câștigă Parisul. Partidul lui Bardella câștigă în Riviera franceză. Cine este noul primar al Parisului

Socialiștii au câștigat alegerile locale din Paris, arată sondajele de la urne, conform informațiilor Politico. Jordan Bardella, președintele Partidului Adunarea Națională, (în franceză, Rassemblement National – RN) a anunțat că partidul său a câștigat în mai multe localității din Riviera Franceză.

Secțiile de vot s-au închis în Franța pentru turul al doilea al alegerilor locale, în care au fost aleși primari și noi consilii municipale, în competiții foarte strânse, multe dintre ele oferind indicii despre cum s-ar putea desfășura alegerile prezidențiale de anul viitor.

Printre principalele rezultate de până acum se numără victoria estimată a candidatului Partidului Socialist, Emmanuel Grégoire, la Paris, și realegerea lui Édouard Philippe ca primar al orașului Le Havre, ceea ce îi menține în viață aspirațiile prezidențiale. Primarul în funcție, de centru-stânga, al celui de-al doilea oraș ca mărime din Franța, Marsilia, a învins un candidat al partidului Adunarea Națională.

Partidul, considerat favorit pentru a câștiga alegerile prezidențiale din 2027 pentru Palatul Élysée, nu a reușit să preia controlul asupra a două dintre țintele sale din sudul Franței: Toulon și Nimes. Totuși, un aliat al acestui partid este pe cale să obțină o victorie fără precedent la Nisa, iar Marine Le Pen a declarat că partidul este pe cale să câștige controlul asupra a câtorva zeci de orașe.

„Eu și Marine Le Pen înțelegem pe deplin responsabilitatea care ne revine acum. Succesele din această seară sunt începutul unei schimbări de putere care trebuie să fie întruchipată mâine la scară națională”, a spus Jordan Bardella, imediat după aflarea rezultaelor.

Cine este Emmanuel Grégoire, noul primar al Parisului

Emmanuel Grégoire, fost viceprimar al Parisului, conduce o alianță de stânga care reunește socialiștii, ecologiștii și comuniștii.

În campania electorală, pentru alegerile locale din acest an, el a promis să continue transformarea ecologică a capitalei, marcată în ultimii ani de extinderea pistelor pentru biciclete, a spațiilor verzi și a zonelor pietonale, dar și să aducă o „schimbare de metodă” după mandatul controversat al fostei primărițe Anne Hidalgo.

Emmanuel Grégoire a devenit noul primar al Parisului, după ce a învins-o categoric pe Rachida Dati în turul doi al alegerilor municipale franceze, iar Victoria nu a fost la limită, scrie Mediafax.

Moștenitorul Annei Hidalgo a obținut 53% din voturi față de 38%, păstrând capitala franceză în mâinile stângii pentru al treilea mandat consecutiv.

„Parisul a decis să rămână fidel istoriei sale”, a declarat Grégoire după victorie.

Grégoire a respins net alianța construită de Rachida Dati cu adepții lui Pierre-Yves Bournazel, care se retrăsese din cursă îndemânându-și alegătorii să voteze dreapta.

Strategia lui Grégoire a mers în direcție opusă. El a refuzat repetat ofertele de alianță din partea La France Insoumise, în ciuda riscului de a pierde voturi în fața unei drepte consolidate. Pariul s-a dovedit câștigător, potrivit Il Messaggero.

„A fost victoria unei anumite viziuni asupra Parisului – un Paris dinamic, progresist, popular, un Paris pentru toți. Parisul nu este și nu va fi niciodată un oraș de extremă dreaptă”, a asigurat noul edil al capitalei Franței.

La rândul său, Marine Le Pen a celebrat duminică seară o „victorie imensă” a Partidului Adunarea Națională la nivel național, invocând „mii de consilieri municipali” câștigați în sute de comune. Însă, partidul său a pierdut în orașele care contau cel mai mult.

La Marsilia, primarul socialist Benoît Payan – care refuzase și el alianța cu LFI – l-a învins categoric pe candidatul RN Franck Allisio. RN a pierdut și în Toulon și Nîmes, orașe din sudul Franței considerate terenuri fertile pentru extrema dreaptă.

Ce înseamnă pentru Franța rezultatele de acum în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2027

Rezultatele din această seară conturează o tendință clară înaintea prezidențialelor din 2027. Stânga socialistă, care a refuzat alianța cu La France Insoumise, a câștigat. Stânga care a acceptat-o a pierdut.

Clermont-Ferrand, guvernat de stânga timp de 80 de ani, a căzut în mâinile dreptei republicane după ce socialiștii s-au aliat cu LFI. Același scenariu s-a repetat la Tulle, fieful lui François Hollande.

Confirmarea lui Édouard Philippe ca primar al orașului Le Havre a fost urmărită cu atenție de analiști. Fostul premier condiționase candidatura la președinție de această realegere.

Sondajele îl plasează drept principalul adversar potențial al Marinei Le Pen sau al lui Jordan Bardella în cursa pentru Élysée.

