Prima pagină » Știri externe » Ce a descoperit o femeie care a comandat un taxi autonom Waymo: „Chestia asta nu mă lasă să ies”

Ce a descoperit o femeie care a comandat un taxi autonom Waymo: „Chestia asta nu mă lasă să ies”

16 dec. 2025, 09:58, Știri externe
Ce a descoperit o femeie care a comandat un taxi autonom Waymo: „Chestia asta nu mă lasă să ies”

O femeie din Los Angeles, statul american California, a descoperit un străin în portbagajul unei mașini autonome Waymo pe care o comandase pentru fiica ei. Incidentul s-a petrecut în parcul MacArthur și ridică întrebări despre siguranța și fiabilitatea serviciilor de transport autonome.

Când vehiculul a ajuns la destinație, femeia și fiica ei au descoperit un bărbat în portbagajul mașinii. Femeia surprinsă l-a întrebat: „Ce naiba faci în portbagaj?”. Bărbatul a răspuns: „Încerc să-mi dau seama de asta. Chestia asta nu mă lasă să ies!”.

Se pare că bărbatul a intrat în portbagaj după ce un pasager anterior l-a lăsat deschis la finalul cursei.

O femeie a comandat un taxi autonom Waymo și a găsit un străin în portbagaj

Reprezentanții Waymo au declarat acest incident dreptul unul inacceptabil. „Ne străduim să asigurăm siguranța pasagerilor noștri și să câștigăm încrederea comunităților în care operăm. Acest incident este inacceptabil și implementăm în mod activ modificări pentru a preveni astfel de situații în viitor”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Waymo a mai precizat faptul că echipa de asistență a contactat imediat pasagera și i-a oferit sprijin pe durata incidentului. Potrivit declarațiilor companiei, pasagera nu a suferit răni și a confirmat că totul este în regulă.

Incidentul acesta neobișnuit a ridicat semne de întrebare cu privire la siguranța și fiabilitatea serviciilor de transport autonome. Deși tehnologia vehiculelor fără șofer progresează rapid, asemenea situații imprevizibile subliniază necesitatea unor protocoale de siguranță suplimentare.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

ANALIZA de 10 SUA vs. China, faza „stealth”. Bombardierul american B-21 Raider, la concurență cu „aripa zburătoare” chineză H-20. Cine va deține cel mai puternic avion din lume?
10:00
SUA vs. China, faza „stealth”. Bombardierul american B-21 Raider, la concurență cu „aripa zburătoare” chineză H-20. Cine va deține cel mai puternic avion din lume?
FLASH NEWS Grupul de atac al portavionului USS Gerald R. Ford al Marinei SUA s-a repoziționat la circa 600 km sud-sud-vest de Puerto Rico. Army Recognition: „O distanță de atac rapid față de Venezuela”
09:59
Grupul de atac al portavionului USS Gerald R. Ford al Marinei SUA s-a repoziționat la circa 600 km sud-sud-vest de Puerto Rico. Army Recognition: „O distanță de atac rapid față de Venezuela”
FLASH NEWS Suspecții măcelului de pe plaja din Australia călătoriseră în Filipine, cu o lună înainte de atac pentru „antrenament militar”
09:53
Suspecții măcelului de pe plaja din Australia călătoriseră în Filipine, cu o lună înainte de atac pentru „antrenament militar”
EXTERNE Cravata unui mire a generat o adevărată bătaie la o nuntă. Mireasa a fost rănită și a ajuns și ea la spital
09:35
Cravata unui mire a generat o adevărată bătaie la o nuntă. Mireasa a fost rănită și a ajuns și ea la spital
EXTERNE Trump dă în judecată BBC și cere 10 miliarde de dolari pentru defăimare și încălcarea legislației privind practicile comerciale: „Mi-au schimbat cuvintele”
09:29
Trump dă în judecată BBC și cere 10 miliarde de dolari pentru defăimare și încălcarea legislației privind practicile comerciale: „Mi-au schimbat cuvintele”
EXTERNE SUA a colectat peste 200 de miliarde de dolari în taxe vamale, în urma măsurilor impuse de Donald Trump. Curtea Supremă analizează legalitatea taxelor
09:25
SUA a colectat peste 200 de miliarde de dolari în taxe vamale, în urma măsurilor impuse de Donald Trump. Curtea Supremă analizează legalitatea taxelor
Mediafax
Anunțul meteorologilor: Temperaturi mai mari decât cele normale până la sfârșitul anului
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Cancan.ro
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Adevarul
Cum poate exploata Ucraina vulnerabilitățile sistemului de apărare al Rusiei. Mutarea ce poate da o lovitură devastatoare capacităților Moscovei
Mediafax
Competiții record pe piața muncii în 2025: 160 de candidați pe un job
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Un secret nuclear îngropat în ghețarii din Himalaya: Cum a pierdut CIA un dispozitiv cu material radioactiv pe „acoperișul lumii”
Cancan.ro
Lovitură de teatru! Încearcă să pună mâna pe averea Rodicăi Stănoiu cu orice preț
Ce se întâmplă doctore
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Comenzi deschise în România pentru Dacia Sandero facelift: ce prețuri are
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Descopera.ro
Regiunile interzise de pe Marte: Ce nu ai voie să faci aici?
FLASH NEWS Fostul ministru al Economiei îl mitraliază pe Radu Miruță pe tema salariului minim: „Nu vă e jenă? Există o lege, pe care trebuie să o respectați!”
10:32
Fostul ministru al Economiei îl mitraliază pe Radu Miruță pe tema salariului minim: „Nu vă e jenă? Există o lege, pe care trebuie să o respectați!”
POLITICĂ Ciprian Ciucu îşi începe mandatul la Primăria Capitalei cu datorii de 3 miliarde de lei: „Nu îmi imaginam că problemele sunt aşa grave”
10:30
Ciprian Ciucu îşi începe mandatul la Primăria Capitalei cu datorii de 3 miliarde de lei: „Nu îmi imaginam că problemele sunt aşa grave”
RĂZBOI Zelenski respinge un referendum privind statutul Donbasului în negocierile de pace: „Nu va fi recunoscut ca fiind teritoriu rusesc”
10:01
Zelenski respinge un referendum privind statutul Donbasului în negocierile de pace: „Nu va fi recunoscut ca fiind teritoriu rusesc”
HOROSCOP Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și au parte de stabilitate financiară
09:50
Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și au parte de stabilitate financiară
Tragedie la Giurgiu. Un bărbat a murit ars de viu după ce rulota în care locuia a luat foc
09:41
Tragedie la Giurgiu. Un bărbat a murit ars de viu după ce rulota în care locuia a luat foc

Cele mai noi