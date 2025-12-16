Ce a descoperit o femeie care a comandat un taxi autonom Waymo: „Chestia asta nu mă lasă să ies”

O femeie din Los Angeles, statul american California, a descoperit un străin în portbagajul unei mașini autonome Waymo pe care o comandase pentru fiica ei. Incidentul s-a petrecut în parcul MacArthur și ridică întrebări despre siguranța și fiabilitatea serviciilor de transport autonome.

Când vehiculul a ajuns la destinație, femeia și fiica ei au descoperit un bărbat în portbagajul mașinii. Femeia surprinsă l-a întrebat: „Ce naiba faci în portbagaj?”. Bărbatul a răspuns: „Încerc să-mi dau seama de asta. Chestia asta nu mă lasă să ies!”.

Se pare că bărbatul a intrat în portbagaj după ce un pasager anterior l-a lăsat deschis la finalul cursei.

O femeie a comandat un taxi autonom Waymo și a găsit un străin în portbagaj

Reprezentanții Waymo au declarat acest incident dreptul unul inacceptabil. „Ne străduim să asigurăm siguranța pasagerilor noștri și să câștigăm încrederea comunităților în care operăm. Acest incident este inacceptabil și implementăm în mod activ modificări pentru a preveni astfel de situații în viitor”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Waymo a mai precizat faptul că echipa de asistență a contactat imediat pasagera și i-a oferit sprijin pe durata incidentului. Potrivit declarațiilor companiei, pasagera nu a suferit răni și a confirmat că totul este în regulă.

Incidentul acesta neobișnuit a ridicat semne de întrebare cu privire la siguranța și fiabilitatea serviciilor de transport autonome. Deși tehnologia vehiculelor fără șofer progresează rapid, asemenea situații imprevizibile subliniază necesitatea unor protocoale de siguranță suplimentare.

Recomandările autorului: