Washington Post: Nu doar că americanii au eșuat să democratizeze Afganistanul, dar n-au reușit să saboteze producția de mac într-o operațiune CIA

Din 2004, timp de mai bine de un deceniu, CIA ar fi desfășurat o operațiune secretă în Afganistan. Nu a vizat armament sau spionaj, ci macul. Este hilar, dar avioane de transport C-130 au efectuat zboruri noaptea pentru a arunca cu semințe de mac. Și nu cu orice semințe de mac, ci cele cu conținut scăzut de alcaloizi.

După ce regimul taliban a fost răsturnat în urma invaziei SUA din 2001 în cadrul Operațiunii Militare „Enduring Freedom”, CIA a încercat să reducă cultivarea tradițională de opiu în Afganistan, în special în provinciile Nangarhar și Helmand.

Semințele aruncate aveau concentrații mici de alcaloizi

Literalmente, CIA a „bombardat” cu semințe Afganistanul de după instalarea democrației și a președintelui Hamid Karzai la Kabul, informează Washington Post, citat de MEDIAFAX. Pe tot durata regimului taliban din anii 1990, Afganistanul a fost principalul producător mondial de opiu cu concentrații mari de alcaloizi, substanța de bază pentru producerea heroinei.

Prin aruncarea cu soiuri de mac cu niveluri scăzut de alcaloizi, CIA urmărea să se amestece soiurile locale cu cele aruncate. Nu se știe nici în zilele noastre dacă operațiunea a reușit. La 4 ani de la reinstalarea regimului taliban, Afganistan a ajuns să producă 90% din producția globală de heroină.

Comerțul cu opiu a crescut vertiginos din 2006, pe durata ocupației americane. Cu toate că religia islamică interzice drogurile, talibanii s-au folosit de mac și de opiu pentru a-l vine și a obține bani necesari unei campanii militare de 20 de ani prin care au recâștigat controlul asupra Afganistanului. Producția de mac a fost interzisă din aprilie 2022. Producția de mac a scăzut cu peste 95% din noiembrie 2023, raportează ONU. De atunci, Myanmar a devenit cel mai mare producător de mac la nivel mondial.

Sursa Foto: Mediafax Foto

