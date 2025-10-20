Prima pagină » Știri externe » Ce crede Trump despre șansele Ucrainei în războiul cu Rusia: ”Nu am spus că îl vor câștiga, am spus că îl pot câștiga, se poate întâmpla orice”

20 oct. 2025, 22:20, Știri externe
Ce crede Trump despre șansele Ucrainei în războiul cu Rusia: ”Nu am spus că îl vor câștiga, am spus că îl pot câștiga, se poate întâmpla orice”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat, luni, că el nu a susținut niciodată că Ucraina poate câștiga războiul cu Rusia, subliniind însă că va continua eforturile diplomatice pentru oprirea conflictului.

”Nu cred că Ucraina poate câștiga războiul, încă l-ar putea câștiga, eu nu am spus niciodată că îl vor câștiga. Am spus că îl pot câștiga, se poate întâmpla orice. Războiul este un lucru foarte ciudat, se întâmplă tot felul de lucruri”, a declarat Donald Trump.

”În acest caz, este vorba despre Rusia și Ucraina și cred că vom ajunge la o soluție, dar s-a dovedit a fi un lucru mizerabil, întrucât sunt doi lideri care se urăsc. Iar pentru că se urăsc, vor face acest lucru un pic mai dificil”, a subliniat Trump.

Statele Unite și Rusia trebuie să intensifice contactele diplomatice pentru a rezolva conflictul din Ucraina printr-o modalitate ”durabilă”, a comunicat Administrația Donald Trump, după discuția telefonică pe care secretarul de Stat Marco Rubio a avut-o cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

”Secretarul de Stat Marco Rubio a vorbit cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pentru a stabili viitorii pași ca urmare a discuției din 16 octombrie a președinților Donald Trump și Vladimir Putin”, a anunțat Tommy Pigott, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat.

”Secretarul de Stat a evidențiat importanța contactelor care urmează ca oportunitate pentru Moscova și Washington să colaboreze asupra avansării unei soluții durabile de rezolvare a războiului dintre Rusia și Ucraina în conformitate cu viziunea președintelui Trump”, a precizat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat.

Foto: Profimedia

