Primele contacte între Administrația Trump și echipa lui Putin pentru SUMMITUL din Ungaria. Rubio a vorbit cu Lavrov. Care a fost conținutul discuției

Statele Unite și Rusia trebuie să intensifice contactele diplomatice pentru a rezolva conflictul din Ucraina printr-o modalitate ”durabilă”, anunță Administrația Donald Trump, după discuția telefonică pe care secretarul de Stat Marco Rubio a avut-o cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

”Secretarul de Stat Marco Rubio a vorbit cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pentru a stabili viitorii pași ca urmare a discuției din 16 octombrie a președinților Donald Trump și Vladimir Putin”, a anunțat Tommy Pigott, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat. ”Secretarul de Stat a evidențiat importanța contactelor care urmează ca oportunitate pentru Moscova și Washington să colaboreze asupra avansării unei soluții durabile de rezolvare a războiului dintre Rusia și Ucraina în conformitate cu viziunea președintelui Trump”, a precizat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat.

Săptămâna trecută, președintele Donald Trump a evocat ”progrese” semnificative în urma conversației cu omologul său din Rusia, Vladimir Putin, anunțând că vor urma reuniuni la nivel de experți și un summit la Budapesta, în eforturile de oprire a războiului din Ucraina.

”Conversația cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost foarte productivă. Am stabilit să organizăm o reuniune la nivel de consilieri de rang înalt, săptămâna viitoare. Primele reuniuni vor fi conduse, din partea Statelor Unite, de secretarul de Stat Marco Rubio și de alte persoane care vor fi desemnate. Urmează să stabilim locul. După aceea, președintele Putin și cu mine ne vom întâlni într-un loc agreat, în Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem opri acest război, care «nu are nimic glorios», între Rusia și Ucraina”, a declarat Donald Trump.

Ulterior, Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

”I-am transmis și președintelui Zelenski, așa cum am făcut cu președintele Putin, că a venit vremea să oprim moartea oamenilor și să facem un acord. (…) Ar trebui să se oprească pe liniile actuale ale frontului. Îi lăsăm să își proclame amândoi victoria, istoria va decide. Dar să se oprească schimburile de focuri, moartea oamenilor și banii cheltuiți”, a afirmat Trump.

