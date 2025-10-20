Uniunea Europeană ia în considerare impunerea unor sancțiuni ISRAELULUI. Kaja Kallas insistă asupra furnizării ajutorului umanitar către Fâșia Gaza

Uniunea Europeană ia în considerare impunerea unor sancțiuni împotriva Israelului, a declarat, luni Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas.

„Încetarea focului a schimbat contextul, acest lucru este clar pentru toată lumea. Cu toate acestea, până când nu vom vedea schimbări tangibile și durabile pe teren, în special acordarea mai multor ajutoare Fâșiei Gaza, amenințarea sancțiunilor va rămâne pe masă. Am decis să nu luăm nicio măsură deocamdată, dar nici nu le excludem”, a declarat Kallas.

Comisia Europeană a adus în discuție o listă de sancțiuni împotriva Israelului din cauza situației din Fâșia Gaza, dar nu au luat nicio măsură concretă în acest sens.

Israel a desfășurat noi operațiuni în Fâșia Gaza

Președintele SUA, Donald Trump, a susținut un acord de încetare a focului între Israel și Hamas, care rămâne fragil, așa cum demonstrează noile atacuri israeliene împotriva Fâșiei Gaze din acest weekend, potrivit cotidianului Le Figaro. În acest context, miniștrii s-au concentrat pe principalele instrumente de garantare a păcii: ajutor umanitar, asistență pentru reconstrucție și securitate.

De asemenea, UE are în vedere finanțarea sau furnizarea de expertiză pentru dezarmarea grupării Hamas. Miniștrii și-au propus să relanseze misiunea UE la punctul de trecere a frontierei Rafah, dintre Gaza și Egipt, pe care au suspendat-o în 2007. Bruxelles-ul așteaptă acordul din partea Israelului și Egiptului pentru ca această misiune să își reia activitățile, a asigurat Kallas.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

VIDEO | SUA și Australia au convenit asupra unui acord privind mineralele rare. TRUMP încearcă să reducă dependența de China

Conflictul dintre BEIJING și CANBERRA se intensifică. Aeronavele chineze au efectuat o manevră periculoasă aproape de avioanele australiene

FRANȚA rămâne sceptică cu privire la întâlnirea Trump-Putin. Ministrul de Externe cere un armistițiu „imediat și necondiționat”

Liderul suprem al Iranului dezminte afirmațiile lui TRUMP cu privire la distrugerea „completă” a instalațiilor nucleare. „Continuați să visați!”