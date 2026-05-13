În noaptea și dimineața zilei de 13 mai, Rusia a atacat simultan 14 regiuni din Ucraina, iar în spațiul aerian ucrainean au fost deja detectate peste 100 de drone, anunță președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Potrivit acestuia, pe parcursul zilei de miercuri ar putea avea loc și alte valuri de atacuri cu drone.

„În prezent, în spațiul nostru aerian se află peste o sută de drone rusești, iar pe parcursul zilei ar putea avea loc și alte valuri de atacuri cu drone”, a declarat Zelenski.

Conform președintelui ucrainean, Rusia lovește în mod deliberat infrastructura feroviară și obiectivele civile din orașe. Șeful de stat a precizat și ce anume au lovit forțele Moscovei în timpul nopții.

Infrastructura rezidențială și feroviară din regiunile Dnipropetrovsk și Harkiv;

Infrastructura portuară din regiunea Odesa;

Infrastructura energetică din regiunea Poltava.

„Din păcate, oameni au fost răniți și uciși în aceste lovituri; îmi exprim condoleanțele tuturor familiilor și celor dragi ai lor. Ieri, 14 regiuni au fost atacate pe parcursul întregii zile.“, a precizat Zelenski.

Apărarea aeriană ucraineană este în acțiune. „Numai în această noapte au fost doborâte și neutralizate deja 111 drone”, a declarat președintele.

„De fiecare dată când tema războiului dispare din prim-planul știrilor, acest lucru încurajează Rusia să devină și mai brutală”, a subliniat el.

Zelenski a făcut apel, de asemenea, la diplomați să pună în aplicare cât mai repede posibil acordurile încheiate la nivel de lideri. Potrivit acestuia, Ucraina are nevoie de capacități de apărare în fiecare zi, iar numai o acțiune comună poate asigura acest lucru.

Volodimir Zelenski participă, miercuri, la Summit-ul B9 care are loc la Palatul Cotroceni din București.

