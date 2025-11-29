„Ce nu te distruge, te face mai puternic”. Cine este omul care l-a slăbit pe neînfricatul Erdoğan?

„Puterea nu provine din capacitatea fizică, ci din voința neclintită”, spunea Mahatma Gandhi. Un editorialist de la Financial Times îl descrie acum pe fostul primar al Istanbulului Ekrem Imamoglu, pe care l-a intervievat la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, ca „primul lider al Opoziției care deja l-a învins pe cel mai puternic lider al Turciei” de la Mustafa Kemal Ataturk încoace: Recep Tayyip Erdogan.

Ekrem Imamoglu, provenit din Partidul Republican al Poporului din Turcia (centru-stânga, pro-european) a învins Partidul Justiției și Dezvoltării (național-conservator de dreapta, neo-otoman) al lui Erdogan în trei alegeri municipale. Îl descrie ca fiind „neatractiv, puțin tocilar, purtând o cravată strâmbă, lipsit de eleganță”. „Nimic memorabil la el”.

Imamoglu: „Nu-mi pasă de adversar. Mă concentrez pe nevoile cetățenilor”

„L-ai fi putut considera primar al unui cartier mediocru din Istanbul”, a spus Simon Kuper, editorialist la Financial Times, care nu mai crede în „eroi politici”.

„Totuși, am fost fermecat de el pe parcurs ce vorbeam. Imamoglu avea calitate neașteptată de star”.

Primarul era zâmbitor, „uman”, fără să dea impresia de „zeu” așa cum o face Erdogan, modest, iar când l-a întrebat editorialistul „cum poate să învingă un om puternic și autoritar”, acesta i-a răspuns:

„Nu-mi pasă de stilul sau discursul adversarului. Mă comport de parcă adversarii nu există. Îmi concentrez atenția pe nevoile cetățenilor. Sunt mereu deschis comunicării cu tinerii, copiii, femeile, cu toți. Și atitudinea asta a mea îi înnebunește pe competitori. Am un slogan pentru asta – poporanismul împotriva populismului”.

Fostul primar al Istanbulului riscă 2430 de ani de închisoare

Primarul Imamoglu, aflat la conducerea capitalei istorice a Imperiului Otoman din 2019, a fost închis la ordinele „sultanului” Erdogan de la Ankara, capitala de azi a Turciei. Procurorul de stat a cerut ca acesta să fie condamnat la închisoare pentru 2430 de ani, acuzându-l pe el și pe alți 401 de persoane suspectate pentru constituirea unui grup infracţional organizat.

A fost momentul care a marcat tranziția deplină a Turciei de la „regim semi-democrat la autocrație totală”. Totodată, a fost momentul când Imamoglu l-a înlocuit pe Erdogan ca personaj principal pe scena teatrului politic turc.

„Nu există candidat mai ideal decât Imamoglu”

„Imamoglu arată acum ca un președinte în devenire, în așteptare. Dacă ai nevoie de un sketch desenat de un calculator pentru a proiecta candidatul ideal care să-l bată pe Erdogan, acesta ar putea fi Imamoglu”, a spus Simon Kuper.

Imamoglu provine din regiunea pontică a Turciei. Este naționalist și musulman devotat, dar cu un stil de viață modern, având inteligență emoțională și capacitatea de a vorbi cu oamenii de rând, cu oamenii din clasa mijlocie seculară, cu persoane de etnie kurdă, chiar și cu naționaliști de dreapta. Este pregătit să lucreze cu oricine.

„Este greu de urât într-o societate polarizată”, a spus editorialistul.

Imamoglu riscă moartea, irelevanța sau ar putea deveni…președintele Turciei

Acum, Imamoglu petrece 23 de ore pe zi într-o celulă strâmtă de 12 metri pătrați. Există trei scenarii pentru adversarii politici ai regimurilor autoritare care au ajuns în spatele gratiilor: unii mor, precum Alexei Navalni, alții îmbătrânesc și devin irelevanți, însă puțini ajung să aibă soarta lui Nelson Mandela și să obțină puterea.

21,5% dintre turci susțin că arestarea a fost „justificată”, și totuși, niciun lider străin nu a făcut apel pentru eliberarea sa. Pare că liderii americani și europeni nu vor să-l incomodeze pe Erdogan, un aliat esențial pentru NATO, considerat un „mare lider” de către Donald Trump. Doar Ursula Von der Leyen, Kaja Kallas, Marta Kos și rețeaua Eurocities au denunțat arestarea liderului opoziției.

Luna trecută, premierul britanic Keir Starmer a vizitat Ankara pentru a-i vinde avioane supersonice Typhoon lui Erdogan, un dictator în devenire care tocmai persecută kurzii, își elimină adversarii politici, se teme de investitori străini și este implicat în acțiuni militare din Libia și Siria.

Turcia a redevenit „omul bolnav al Europei” sub Erdogan

Un prieten al lui Imamoglu, Ali Yavcioglu de la Stanford University, a spus:

„Erdogan l-a bătut pe Imamoglu doar cu puterea mușchilor. Însă, a pierdut puterea de a mai convinge oamenii, inclusiv după constituția sa impusă”.

Între timp, dictatura lui Erdogan abia rezistă cu o economie „cutremurată” care depinde de importul de energie, de exportul piețelor vestice și de turiștii atrași de reclame, asta în timp ce lira turcească stagnează.

Sursa Foto: Mediafax Foto/Profimedia

