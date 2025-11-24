Ce ofertă excentrică are un descendent al regelui Charles al II-lea: 50.000 de lire sterline pe an pentru cea care vrea să îi fie soție

Un descendent al regelui Charles al II-lea, în vârstă de 79 de ani, oferă 50.000 de lire sterline anual celei care vrea să-i devină soţie, dar care, evident, trebuie să îndeplinească o listă de criterii, multe dintre ele extrem de bizare.

Sir Benjamin Slade, baronet și proprietar al unui vast domeniu din Somerset, oferă un salariu anual de 50.000 de lire sterline și o viață în lux oricărei femei dispuse să-i devină soție, aceasta trebuie să știe există și o serie de cerințe, dintre care unele sunt extrem de bizare, ca aceea ca femeia să nu provină dintr-o țară care începe cu litera „I” sau are verde pe drapel.

Un descendent al regelui Charles al II-lea își caută soție

Anunțul său a făcut rapid înconjurul presei britanice, el a promis că femeia aleasă va beneficia de casă, mașină, vacanțe și toate cheltuielile acoperite, alături de un venit anual substanțial.

Sir Benjamin recunoaște, fără ocolișuri, că are nevoie de o soție suficient de tânără pentru a-i oferi doi copii, neapărat băieți, pentru continuarea liniei masculine a familiei și pentru preluarea moșiei întinse pe 1.300 de acri.

„Pot avea doi fii, trei ar fi mai bine, dar, dacă am doi, situația este salvată”, spune el, subliniind că nu contează dacă viitoarea Lady Slade dacă a mai avut sau nu copii în trecut.

Cerințele care au stârnit și amuzament

Pe lângă condiția esențială de a avea moștenitori, baronetul are o listă lungă de criterii pentru viitoarea lui parteneră. Femeia trebuie să fie cu minimum 20 de ani mai tânără, să aibă cel puțin 1,67 metri înălțime, să nu fie născută în zodia Scorpion și, în mod surprinzător, să nu citească The Guardian.

Sunt obligatorii următoarele „competențele practice”: permis de conducere, capacitatea de a manevra o armă și, ideal, posibilitatea de a pilota un elicopter. Toate aceste abilități sunt, afirmă el, necesare pentru gestionarea celor două castele și a întregului personal de pe domeniu, precum și pentru administrarea zonei de vânătoare.

