Prințul William este într-o formă de zile mari. Viitorul rege al Marii Britanii a fost filmat în timp ce juca volei pe faimoasa plajă Copacabana

04 nov. 2025, 16:09, Știri externe
Vizita Prințului William în Brazilia pare să se fi transformat într-o „vacanță memorabilă“. În prima sa zi, viitorul rege al Marii Britanii și-a dat jos pantofii de marcă, și-a suflecat mânecile și a participat la un meci de volei pe plaja Copacabana din Rio.

Prințul de Wales, în vârstă de 43 de ani, și-a demonstrat abilitățile impresionante și forma fizică de invidiat într-un meci alături de jucătoarea olimpică de volei pe plajă, Carolina Solberg. În imaginile care au făcut înconjurul internetului se poate vedea cum William lasă deoparte ținuta regală, sare, aleargă și chiar se aruncă în nisip pentru a prinde mingea.

Sportiva a lăudat abilitățile prințului și a spus că are „multă energie”.

„Este înalt. Poate lovi. Cred că ar putea fi foarte bun dacă s-ar antrena mai mult”, a spus Carolina Solberg. „Cred că s-a distrat și a fost minunat să joc cu el. A fost o adevărată plăcere.”

William a vizitat plaja Copacabana pentru a se întâlni cu echipele de urgență, responsabile de siguranța oamenilor, și pentru a scoate în evidență eforturile de conservare a mediului de pe plajă.

Prințul și-a început prima vizită oficială în Brazilia pe 3 noiembrie și se va afla în țară toată săptămâna, atât pentru premiile anuale Earthshot de miercuri, cât și pentru COP30.

Înainte de sosirea sa, moștenitorul tronului britanic a declarat pentru HELLO! că se simte „profund onorat să se îndrepte” către această țară, care găzduiește a cincea ceremonie anuală de decernare a Premiilor Earthshot. El a spus: „Rio, cu energia sa, oamenii săi și peisajele sale emblematice, pare locul perfect pentru a celebra puterea inovației în domeniul mediului”.

„Această regiune găzduiește unele dintre cele mai vitale ecosisteme ale lumii și unii dintre cei mai pasionați apărători ai mediului”, a remarcat, de asemenea, William.

