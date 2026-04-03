Coiful de aur de la Coțofenești și două dintre cele trei brățări dacice de aur furate în ianuarie 2025 au fost recuperate. Artefactele dacice vor fi returnate statului român.

Artefactele de aur vechi de peste două milenii au putut fi recuperate printr-un acord procedural dintre Parchetul Public și suspecți. Însă, lipsește o brățară.

România ar urma să returneze compensația de 5 milioane de euro Olandei, dar numai după returnarea și evaluarea obiectelor. Coiful de la Coțofenești a fost avariat în urma jafului din ianuarie 2025.

Acordul procedural

Potrivit RTV Drenthe , acordurile procedurale sunt o modalitate prin care Parchetul Public și suspecții negociază sentințele. După ce au dezvăluit locul unde au ascuns artefactele dacice, suspecții s-au ales cu o reducere a pedepsei.

Laura Peters, profesor asociat de drept penal la Universitatea din Groningen, a explicată că acordurile procedurale sunt definitive doar după ce sunt aprobate de judecător.

„În practică, Parchetul Public poate să solicite o pedeapsă mai mică sau să acorde mai puțină importanță acestor fapte”, a spus ea. „Suspecții își asumă un risc – instanța ar putea decide că sentința propusă să fie prea mică și să nu aprobe acordul procedural”, a adăugat profesorul.

Cum s-a desfășurat jaful?

Coiful de aur de la Coțofenești, care dateză din secolul V î.Hr., iar brățările dacice ar fi fost create înainte de cucerirea romană a Daciei. Acestea au fost furate de la Muzeul Drents pe 25 ianuarie 2025, pe durata expoziției temporare despre „Imperiul Dacic”.

Jefuitorii au folosit explozibil pentru a a comite cel mai mare jaf din istoria modernă a Olandei.

Ce s-ar putea întâmpla cu cea de-a treia brățară de aur?

Cea de-a treia brățară dacică furată încă lipsește și nu este clar când va fi găsită și returnată. Prof. Laura Peters spune că brățara ar putea fi folosită ca monedă de schimb în negocierile dintre suspecți și Parchetul Public.

„Nu știm asta cu siguranță, deoarece nu a fost dezvăluit ce implică exact în acordurile procedurale”, a spus Peters.

În cazul în care instanța nu aprobă acordul procedural, pentru inculpați există pericolul să nu li se aprobe reducerea pedepsei. Parchetul Public nu-și va face griji. Cea mai mare parte a cazului a fost deja soluționată. Peters se așteaptă ca procesul să fie mai scurt decât în mod normal datorită acordului procedural.

Sursa Foto: Profimedia/Muzeul Drents

