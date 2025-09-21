Cele mai bizare cazări din Europa. Locurile în care turiștii dorm în închisoare sau chiar într-o macara

V-ați gândit unde ar putea fi cele mai bizare cazări din Europa? Tot mai multe persoane urmează concepte ieșite din comun pentru a oferi turiștilor experiențe de neuitat. Iată mai jos, în articol, câteva locuri europene unde cazarea capătă o cu totul altă dimensiune și transformă simplul act de a închiria o cameră într-o aventură memorabilă.

Dormitul la înălțime: cazare în macaraua din Amsterdam

Printre cele mai bizare hoteluri din Europa se află și unul din Amsterdam. Acolo, turiștii pot petrece câteva nopți într-o macara care a fost transformată într-un apartament. Designul îi aparține olandezului Edwad van Vilet. Dormitul la înălțime poate fi o experiență inedită, îndeosebi pentru turiștii cărora nu le este teamă de înălțime.

Macaraua portuară din 1957 are, acum, altă utilitate, fiind transformată într-un spațiu locuibil. Astfel, turiștii care optează pentru această cazare pot facilita nu doar de un simplu dormitor, ci și de o bucătărie complet utilată și o baie care are cadă.

Cazare sub cerul înstelat

O altă cazare care poate fi etichetată drept „ciudată” se află în Elveția. Practic, este vorba despre conceptul „Zero Real Estate”, iar turiștii dorm afară, sub cerul liber, în zona montană. Turiștii plătesc pentru camere fără pereți sau acoperiș, dar cu un pat dublu.

Cazare în avion

Alte persoane optează pentru cazare la Apple Camping, în Pembrokeshire, Țara Galilor. Acolo, turiștii pot petrece o noapte într-un avion privat din anii ’70, dar care a fost transformat într-o locuință. Aeronava aparținuse miliardarului Howard Hughes.

Cazare într-o stație de telecabină sau într-o veche închisoare

O altă cazare ieșită din comun se găsește în Elveția (Hotel Chetzeron), la 2.100 de metri altitudine. Cazarea din Crans-Montana este, de fapt, la o stație de telecabină care fusese transformată într-un hotel cu 16 camere. Priveliștea taie, însă, răsuflarea, căci hotelul are vedere spre Mont Blanc și Matterhorn.

În cele din urmă, deși ar putea părea ciudat, o fostă închisoare funcționează, acum, precum un hotel. Practic, închisoarea din Barabas, Elveția, a fost transformată într-o unitate de cazare, iar camerele sunt amenajate în celulele originale. Au uși metalice și geamuri înguste, arată Euronews.com.

