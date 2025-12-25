Cel mai lung tunel din lume străbate un munte și leagă două orașe. Ce lungime are

Tunelul Lyon-Torino este este unul dintre cele mai impresionante proiecte de infrastructură din ultimii ani. Acesta va trece prin mijlocul unui versant din Munții Alpi și tinde să devină cel mai lung tunel feroviar din lume. Valoarea construcției se ridică la suma de 25 de miliarde de euro.

Acesta tunel uriaș va străbate Munții Alpi și va face legătura dintre Franța și Italia. Timpul de călătorie urmează să fie redus la jumătate. Prin utilizarea unei tehnologii avansate, constructorii vor reuși să perforeze versantul pentru realizarea unui tunel lung de 57,5 de kilometri. Linia va conecta marile orașe Lyon și Torino, potrivit Express.

Timpii de călătorie între cele două metropole europene vor fi reduși cu două ore. În prezent, călătoria cu trenul durează 3 ore și 47 de minute și traversează Mont Cenis la altitudini de aproximativ 1.300 de metri.

Pentru a traversa muntele, trei locomotive trebuie să tragă vagoanele, iar garniturile trec prin tunelul feroviar Fréjus, care nu mai îndeplinește standardele de siguranță actuale.

Tunelul va contribui la reducerea poluării și a traficului rutier

Fabuloasa construcție, care în stadiu de proiect poartă numele Tunelul de bază Mont d’Ambin, va permite trenurilor să călătorească direct prin centru, cu puncte de intrare în Valea Susei din Piemont și Maurienne din Savoia. Trenurile de marfă vor putea transporta încărcături mai grele, iar viteza de deplasare între cele două țări va fi de 100 km/h.

Un alt beneficiu important al viitorului tunel din Munții Alpi este că va contribui la reducerea poluării. Potrivit experților,traficul aerian se va reduce, deoarece pasagerii vor avea opțiunea unei călătorii cu trenul, la fel de rapide, dar mai ieftine.

Este de așteptat ca și traficul rutier să scadă, în special cel care implică transportul de mărfuri, deoarece companiile din domeniu optează pentru călătoriile cu trenul în locul camioanelor.

Cu ce provocări se confruntă inginerii în realizarea ambițiosului proiect

Obiectivul va depăși în dimensiuni Tunelul Gotthard din Elveția, de 57,1 km. Dificultatea realizării proiectului crește valoarea lucrării. În cea mai adâncă secțiune, tunelul va avea deasupra sa un versant de peste 2.200 de metri.

Șeful de proiect, Alexandre Heim, a precizat că, în realizarea construcției, inginerii se confruntă cu 14 tipuri diferite de condiții de teren, care sporesc complexitatea lucrării. Dacă pe partea franceză este teren afânat, în Italia sunt roci de diferite tipuri.

Toate acestea au dus la un cost uriaș pentru ambele țări. Se estimează că linia ferată de mare viteză Torino-Lyon, lungă de 270 km, va costa în total 25 de miliarde de euro. Tunelul de 57,5 km de sub Alpi va reprezenta o mare parte din costul întregului proiect.

În 2016, Franța și Italia au ajuns la un acord pentru a începe construcția tunelului. În prezent, toate cele patru tuneluri de acces, trei în Franța și unul în Italia, sunt construite. Tunelul internațional, care reprezintă cea mai dificilă parte a proiectului, este în lucru. Se preconizează că va fi finalizat până în 2033.

