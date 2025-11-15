Pe 1 septembrie 1939, Germania nazistă a invadat vestul Poloniei, marcând începutul celui de-al Doilea Război Mondial. Șase milioane de polonezi, inclusiv evrei (21,4% din populația Poloniei de atunci) a murit între 1939 și 1945, pe durata ocupației.
O legendă urbană exista atunci: „Trenul de Aur” sau „Trenul de Aur Walbrzych”. Se spunea că naziștii ascundeau aurul într-un tunel de cale ferată sau într-o mină sigilată din Sudeții Centrali. Legenda a persistat și după încheierea războiului. Localnicii povesteau că naziștii retrași, necapturați și ascunși țineau aurul departe de ochii lumii. Istoricii spuneau că trenul nu a existat niciodată.
Trenul blindat ar fi fost ascuns într-o mină de cărbune sau într-un tunel sub Castelul Ksiaz. În tren erau depuse 300 tone de aur, bijuterii, piese de artă și arme. În inima regiunii Miedzyrzec, Karol Ganczak din Poznan a condus cea mai mare vânătoare de comori din Europa de Est, informează wprost.
El susține că încăperea în care s-ar afla comoara are 50 metri lungime și susține că a găsit un lingou de aur, drept dovadă că legenda are un sâmbure de adevăr.
„Una dintre cele mai valoroase obiecte au fost depozitate în asemenea locuri. Construcția a fost scumpă și pregătită”, a spus Karol Ganczak, care a primit permisiunea în august 2025 să foreze o gaură de 10,5 metri de la capătul tunelului din Regiunea Miedzyrzec.
Povestea i-a atras atenția și jurnalistei Joanna Lamparska. „Trenul de aur” al celui de-al Treilea Reich ar fi fost descoperit în Polonia. Trei vagoane au fost găsite într-un tunel camuflat, au povestit participanții la proiectul „Trenul de aur 2025”. Vagoanele ar fi fost găsite cu detectoare de metale și după o serie de săpături de 50 centimetri adâncime, scrie Notes from Poland.
