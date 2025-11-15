Pe 1 septembrie 1939, Germania nazistă a invadat vestul Poloniei, marcând începutul celui de-al Doilea Război Mondial. Șase milioane de polonezi, inclusiv evrei (21,4% din populația Poloniei de atunci) a murit între 1939 și 1945, pe durata ocupației.

O legendă urbană exista atunci: „Trenul de Aur” sau „Trenul de Aur Walbrzych”. Se spunea că naziștii ascundeau aurul într-un tunel de cale ferată sau într-o mină sigilată din Sudeții Centrali. Legenda a persistat și după încheierea războiului. Localnicii povesteau că naziștii retrași, necapturați și ascunși țineau aurul departe de ochii lumii. Istoricii spuneau că trenul nu a existat niciodată.

Ce comoară ar fi fost ascunsă?

Trenul blindat ar fi fost ascuns într-o mină de cărbune sau într-un tunel sub Castelul Ksiaz. În tren erau depuse 300 tone de aur, bijuterii, piese de artă și arme. În inima regiunii Miedzyrzec, Karol Ganczak din Poznan a condus cea mai mare vânătoare de comori din Europa de Est, informează wprost.

El susține că încăperea în care s-ar afla comoara are 50 metri lungime și susține că a găsit un lingou de aur, drept dovadă că legenda are un sâmbure de adevăr.

Căutătorii de comori susțin că au găsit „trenul de aur” al naziștilor

„Una dintre cele mai valoroase obiecte au fost depozitate în asemenea locuri. Construcția a fost scumpă și pregătită”, a spus Karol Ganczak, care a primit permisiunea în august 2025 să foreze o gaură de 10,5 metri de la capătul tunelului din Regiunea Miedzyrzec.

Povestea i-a atras atenția și jurnalistei Joanna Lamparska. „Trenul de aur” al celui de-al Treilea Reich ar fi fost descoperit în Polonia. Trei vagoane au fost găsite într-un tunel camuflat, au povestit participanții la proiectul „Trenul de aur 2025”. Vagoanele ar fi fost găsite cu detectoare de metale și după o serie de săpături de 50 centimetri adâncime, scrie Notes from Poland.

Sursa Foto: Shutterstock

