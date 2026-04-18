Cel mai mare portavion construit vreodată revine în forță în Orientul Mijlociu. Ce misiune va avea USS Gerald Ford în Marea Roșie

USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume, a revenit în Orientul Mijlociu, consolidând prezența militară a Statele Unite într-o regiune deja tensionată, aflată în prezent într-un armistițiu fragil după operațiunea militară americano-israeliană din ultimele două luni.

Cel mai mare portavion construit vreodată, USS Gerald R. Ford, a revenit în apele Orientului Mijlociu, într-o mișcare cu impact strategic major, potrivit unor oficiali din domeniul apărării citați de Associated Press.

Nava, care operase anterior în estul Mediteranei, a tranzitat Canalul Suez alături de distrugătoarele USS Mahan și USS Winston S. Churchill, ajungând în prezent în Marea Roșie.

Întoarcerea portavionului vine după o perioadă dificilă, marcată de un incendiu major izbucnit la bord, într-o spălătorie, care a forțat nava să revină în port pentru reparații. Incidentul a afectat aproximativ 600 de marinari, rămași temporar fără spații de dormit.

În ciuda acestui episod, USS Gerald R. Ford a stabilit recent un record, marcând cea mai lungă desfășurare a unui portavion american de la Războiul din Vietnam.

USS Gerald R. Ford este primul portavion din noua clasă Ford și a fost pus în serviciu de președintele Donald Trump în 2017. Nava, evaluată la aproximativ 13 miliarde de dolari, poate transporta peste 4.000 de militari și este propulsată de două reactoare nucleare.

