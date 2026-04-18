Trump susține că Xi Jinping este „foarte mulțumit” de redeschiderea strâmtorii Ormuz: „Întâlnirea noastră din China va fi una istorică”

Președintele Donald Trump susține că liderul chinez Xi Jinping este „foarte mulțumit” de redeschiderea strâmtorii Ormuz, un punct strategic pentru economia globală, în contextul tensiunilor cu Iran.

Trump a afirmat, într-o serie de postări pe platforma sa Truth Social, că liderul chinez Xi Jinping este „foarte mulţumit” că strâmtoarea Ormuz „este deschisă şi/sau se deschide rapid”, scrie Reuters.com.

„Președintele Xi este foarte mulțumit că Strâmtoarea Hormuz este deschisă și/sau se deschide rapid”, a scris Trump, pe Truth Social.

Trump a sugerat, de asemenea, că relația sa cu liderul de la Beijing ar putea intra într-o nouă etapă.

„Întâlnirea noastră din China va fi una specială și, probabil, istorică. Aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu președintele Xi – Vom realiza multe lucruri!”, a transmis Donald Trump despre viitoarea întâlnire cu Xi Jinping în China.

Declarația lui Trump vine într-un moment sensibil pentru comerțul global, în condițiile în care ruta maritimădin Strâmtoarea Ormuz este esențială pentru transportul de petrol la nivel mondial.

Iranul deschide strâmtoarea, dar tensiunile rămân

Anunțul liderului american vine după ce ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a declarat că transportul comercial prin strâmtoarea Ormuz este „complet deschis pentru perioada rămasă de încetare a focului”.

Trump a salutat această decizie, însă a subliniat că măsurile militare americane nu vor fi ridicate imediat. De cealaltă parte, liderul de la Casa Albă a precizat că blocada navală impusă de SUA asupra Iranului va rămâne în vigoare până la încheierea completă a conflictului din regiune.

Totodată, Donald Trump a susținut că Iranul ar fi acceptat să nu mai închidă niciodată strâmtoarea Ormuz, însă această informație nu a fost confirmată oficial până în prezent de regimul de la Teheran.

Mai mult, președintele Donald Trump a insistat vineri că „nu vor exista taxe de trecere” prin Strâmtoarea Ormuz.

„Nu, în niciun caz”.Nu se pot percepe taxe de trecere. Nu, nu vor exista taxe de trecere”, a spus Trump.

Amintim că au existat informații conform cărora Iranul ar fi perceput taxe pentru accesul în strâmtoare pe durata conflictului, lucru pe care președintele SUA a încercat să-l contracreze, amenințând că va „interzice accesul tuturor navelor din apele internaționale care au plătit taxe de trecere către Iran”.

