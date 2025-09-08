Prima pagină » Știri externe » Cel puțin 11 morți și zeci de răniți în NEPAL: Poliția a deschis focul asupra mulțimii care protesta la Parlament împotriva interzicerii social media

Cel puțin 11 morți și zeci de răniți în NEPAL: Poliția a deschis focul asupra mulțimii care protesta la Parlament împotriva interzicerii social media

08 sept. 2025, 15:48, Știri externe
Cel puțin 11 morți și zeci de răniți în NEPAL: Poliția a deschis focul asupra mulțimii care protesta la Parlament împotriva interzicerii social media
Galerie Foto 6

Cel puțin 11 persoane au fost ucise și alte câteva zeci au fost rănite după ce Poliția din capitala Nepalului Kathmandu a deschis focul luni asupra protestatarilor care demonstrau împotriva deciziei autorităților de a interzice rețelele de socializare.

Zeci de mii de protestatari au ieșit luni pe străzile capitalei Nepalului pentru a-și exprima furia împotriva deciziei autorităților de a bloca majoritatea platformelor de social media, inclusiv Facebook, platforma X și YouTube.

Protestatarii au trecut prin gardurile de sârmă ghimpată și au forțat Poliția să se retragă și au înconjurat clădirea Parlamentului.

Poliția a tras cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă, dar a fost depășită numeric și s-a refugiat în interiorul complexului Parlamentului.

În cele din urmă, Poliția a deschis focul asupra protestatarilor.

58 de răniți aduși la un singur spital

Răniții au fost duși la șase spitale din Kathmandu, notează Associated Press.

Medicii au declarat că șapte persoane au murit la Centrul Național de Traumă, principalul spital din Nepal, situat în inima orașului Kathmandu.

Conform medicului Badri Risal la Centrul Național de Traumă, 58 de răniți au fost aduși la spitalul respectiv.

„Mulți dintre ei sunt în stare gravă și par să fi fost împușcați în cap și piept”, a spus medicul.

Lângă spital, familiile așteptau cu nerăbdare vești despre rudele lor, în timp ce oamenii stăteau la coadă pentru a dona sânge.

Două persoane au murit la Spitalul Civil și alte două la spitalul KMC, potrivit medicilor de la cele două spitale, care au vorbit sub condiția anonimatului.

Situația rămâne tensionată, iar Guvernul a anunțat o interdicție de circulație în jurul Parlamentului, secretariatului Guvernului, reședinței președintelui și zonelor cheie ale orașului.

„Opriți interdicția asupra rețelelor de socializare, opriți corupția, nu rețelele de socializare”, au scandat mulțimile, fluturând steagurile roșii și albastre ale Nepalului.

Decizia autorităților cu privire la rețelele sociale

Aproximativ douăzeci de platforme de rețele sociale care sunt utilizate pe scară largă în Nepal au primit notificări în mod repetat pentru a-și înregistra companiile oficial în țară, a spus Guvernul.

Cele care nu s-au înregistrat au fost blocate, începând de săptămâna trecută.

TikTok, Viber și alte trei platforme s-au înregistrat și funcționează fără întrerupere.

Decizia autorităților a venit în timp ce Guvernul a trimis un proiect de lege pentru o dezbatere în Parlament care dorește să se asigure că platformele sociale sunt „gestionate corespunzător, responsabile și pot fi trase la răspundere”. Proiectul include o solicitare către companii să numească un birou de legătură în Nepal.

Proiectul de lege a fost criticat pe scară largă ca un instrument de cenzură și de pedepsire a oponenților Guvernului care își exprimă protestele online.

Grupurile pentru drepturile omului au numit proiectul o încercare a Guvernului de a limita libertatea de exprimare și de a încălca drepturile fundamentale.

În 2023, Nepalul a interzis aplicația de partajare video TikTok pentru perturbarea „armoniei sociale, bunăvoinței și pentru difuzarea de materiale indecente”. Interdicția a fost ridicată anul trecut, după ce directorii TikTok s-au angajat să respecte legile locale.

Foto: Profimedia

