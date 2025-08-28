Elevii din Coreea de Sud nu vor mai avea voie cu telefoane la școală. Statul INTERZICE utilizarea dispozitivelor digitale în sălile de curs

Coreea de Sud a adoptat un proiect de lege prin care interzice, la nivel național, utilizarea telefoanelor mobile și a altor dispozitive digitale în sălile de clasă ale unităților de învătământ.

Potrivit Reuters, Coreea de Sud se numără printre cele mai conectate țări din lume la nivel digital, 99% dintre sud-coreeni fiind mereu online, iar 98% dețin un smartphone. Însă avansul tehnologic a venit la pachet cu un inconvenient.

Minorii sunt tot mai acaparați de telefoane, pe care le utilizează în special pentru a socializa pe diverse platforme. Dependența de social media a devenit o problemă acută, astfel că autoritățile au decis deconectarea tinerilor atunci când aceștia se află la cursuri. Interdicția va intra în vigoare din martie anul viitor

„Dependența tinerilor noștri de rețelele sociale a atins niveluri îngrijorătoare. Copiii noștri au ochii roșii în fiecare dimineață. Stau conectați în mediul online până la 2 sau 3 dimineața”, a declarat Cho Jung-hun, parlamentar și susținător al noului proiect de lege.

Potrivit studiilor, aproximativ 37% dintre elevii de gimnaziu și liceu au reclamat faptul că rețelele sociale le afectează viața, în timp ce 22% se simt anxioși dacă nu își pot accesa conturile digitale.

Dispozitivele digitale vor fi în continuare permise pentru elevii cu dizabilități sau în scopuri educaționale.

