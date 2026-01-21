Cum prepari rețeta spaniolă de fasole cu cârnați. Trucul ca boabele să nu se spargă deloc

Există o multitudine de rețete care pot fi abordate, mai ales dacă își dorești să consumi preparate tradiționale. De data aceasta, în atenție se află rețeta spaniolă de fasole cu cârnați. Există și un truc ce te poate ajuta ca boabele de fasole să nu se spargă deloc. Vezi mai jos.

Cheia succesului nu constă doar în calitatea superioară a cărnii pe care o folosești în această rețetă, care este esențială, ci și într-o tehnică aproape uitată care păstrează textura fasolei și previne transformarea accidentală într-un piure.

Există situații în care boabele de fasole sunt gătite mult prea mult sau incorect, iar preparatul se transformă mai mult într-un piure. Este un aspect pe care, probabil, nu ți-l dorești, de multe ori. Totuși, cum se prepară rețeta spaniolă de fasole cu cârnați? Bucătăria tradițională din nordul Spaniei are coduri stricte pe care nu toată lumea le respectă. Respectarea timpilor de gătire este la fel de importantă precum alegerea cărnii de calitate sau adăugarea condimentelor pentru o aromă perfectă.

Trucul ca boabele de fasole să nu se spargă deloc

Înainte de a pune aragazul în funcțiune, boabele de fasole trebuie să fie înmuiate / hidratate cel puțin 12 ore în apă rece. Dacă ignori acest pas, există posibilitatea ca boabele de fasole să înceapă să se decojească în momentul gătirii. Leguminoasele ar trebui, în general, acoperite cu apă rece, curată, înainte să fie gătite. Este un truc peste care mulți bucătari aflați la început de drum trec cu vederea.

Însă, mai există o situație căreia să-i oferi atenție, atunci când gătești rețeta de fasole cu cârnați. Sub nicio formă nu trebuie să amesteci mâncarea, odată ce a început să fiarbă, cu ustensile metalice (linguri, polonic, alte ustensile). În caz contrar, boabele de fasole se pot descompune, fiind foarte fragile.

Dacă dorești ca mâncarea să nu se lipească de oală, atunci ar fi indicat să abordezi o altă tehnică. Și anume, să ții oana de mânere, utilizându-te de o cârpă, apoi să o miști ușor în cercuri. În acest fel, boabele de fasole nu se vor sparge, iar carnea va rămâne intactă.

De ce să adaugi un strop de apă rece?

Pentru a preveni fierberea prea puternică a fasolei și explozia sub presiune, există o tehnică străveche, cunoscută în Asturias sub numele de „șoc termic” prin adăugarea unui strop de apă rece. Acest șoc termic oprește procesul de gătire și ajută boabele de fasole să se „așeze”, împiedicând fierberea necontrolată să le dezintegreze complet.

Pe parcursul fierberii, stropirea cu apă rece poate fi efectuată de mai multe ori. Mâncarea se va îngroșa în mod natural (mai ales datorită amidonului eliberat de fasole), iar aceasta va avea o consistență perfectă.

Când mâncarea este gata, stinge aragazul și lasă aromele să se îmbine cât mai bine, arată QUE.es.

