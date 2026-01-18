Prima pagină » Știri externe » Celebritate din SUA, moartă la doar 33 de ani într-un accident rutier

Celebritate din SUA, moartă la doar 33 de ani într-un accident rutier

18 ian. 2026, 20:19, Știri externe
Celebritate din SUA, moartă la doar 33 de ani într-un accident rutier

Kianna Underwood, cunoscută publicului pentru aparițiile în „All That” și „Little Bill” de pe Nickelodeon, a murit la doar 33 de ani după ce a fost lovită de o mașină. Șoferul autoturismului a fugit în urma impactului, lăsând-o cu leziuni grave.

Kianna Underwood traversa intersecția dintre Pitkin Avenue și Mother Gaston Blvd. când a fost lovită de un vehicul gri, condus de un șofer necunoscut. Impactul a fost extrem de grav, iar victima a fost târâtă aproape două străzi, relatează Click.

Incidentul a avut loc pe o stradă din cartierul Brownsville din Brooklyn, New York, iar un apel a fost făcut la 911 în jurul orei 06:49.

Actriță moartă într-un accident rutier

„Kianna a rămas întinsă nemișcată pe carosabil după ce a fost târâtă sub mașină aproape două străzi.”, au declarat oficiali ai NYPD. La scurt timp după acest prim accident, actrița a fost lovită din nou de un alt autoturism. Niciunul dintre conducătorii auto nu a oprit pentru a oferi ajutor sau pentru a contacta poliția. Autoritățile au precizat: „Nu există arestări, iar investigația continuă, fiind desfășurată de Collision Investigation Squad din cadrul NYPD Highway District.”

Kianna Underwood, carieră de succes în lumea artistică

Ea s-a remarcat încă din copilărie, a devenit una dintre vocile principale ale serialului animet „Little Bill”, unde o interpreta pe Fuschia Glover în 23 de episoade, între ani 1999 și 2004. Pe lângă activitatea în televiziune, actrița a avut apariții în cinematografie, jucând în filmul „The 24 Hour Woman” alături de Rosie Perez, Marianne Jean-Baptiste și Patti LuPone. De asemenea, a avut un rol minor în comedia „Death of a Dynasty”, în care a împărțit ecranul cu Kevin Hart.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Iadul pe pământ în Chile: 15 morți, 20.000 de oameni evacuați. Președintele declară stare de catastrofă
20:13
Iadul pe pământ în Chile: 15 morți, 20.000 de oameni evacuați. Președintele declară stare de catastrofă
ȘTIINȚĂ Oamenii de știință vor filma pentru prima dată o gaură neagră în acțiune: „Un experiment revoluționar”
19:30
Oamenii de știință vor filma pentru prima dată o gaură neagră în acțiune: „Un experiment revoluționar”
CONTROVERSĂ Cutremur în NATO: Spionaj american în Groenlanda? Danemarca, șocată de operațiunile secrete ale aliatului său strategic
19:22
Cutremur în NATO: Spionaj american în Groenlanda? Danemarca, șocată de operațiunile secrete ale aliatului său strategic
DEZVĂLUIRI Dosarul care cutremură Venezuela: cum ar putea ajunge Delcy Rodriguez în aceeași celulă cu ‘dictatorul’ Maduro
19:07
Dosarul care cutremură Venezuela: cum ar putea ajunge Delcy Rodriguez în aceeași celulă cu ‘dictatorul’ Maduro
ULTIMA ORĂ „Este declarație de război”! Anunțul incendiar al președintelui iranian care pune întreaga lume pe jar
18:57
„Este declarație de război”! Anunțul incendiar al președintelui iranian care pune întreaga lume pe jar
ULTIMA ORĂ Opt țări NATO îl înfruntă pe Donald Trump și emit o declarație în sprijinul Groenlandei. Ce îi transmit președintelui SUA
18:03
Opt țări NATO îl înfruntă pe Donald Trump și emit o declarație în sprijinul Groenlandei. Ce îi transmit președintelui SUA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
Cancan.ro
BREAKING! Mario Iorgulescu, urmărit și bătut în Italia
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Curentul ar putea fi mai ieftin — dar românii nu vor să schimbe furnizorul
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Cancan.ro
Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
Ce se întâmplă doctore
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Reguli și obligații în 2026 la semaforul verde intermitent la dreapta. În ce situații se reține permisul de conducere
Descopera.ro
O structură cosmică bizară a fost descoperită la „doar” 2 miliarde de ani după Big Bang
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Adevărat sau fals: dacă ești stresat te îmbolnăvești mai ușor?

Cele mai noi

Trimite acest link pe