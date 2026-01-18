Celebritate din SUA, moartă la doar 33 de ani într-un accident rutier

Kianna Underwood, cunoscută publicului pentru aparițiile în „All That” și „Little Bill” de pe Nickelodeon, a murit la doar 33 de ani după ce a fost lovită de o mașină. Șoferul autoturismului a fugit în urma impactului, lăsând-o cu leziuni grave.

Kianna Underwood traversa intersecția dintre Pitkin Avenue și Mother Gaston Blvd. când a fost lovită de un vehicul gri, condus de un șofer necunoscut. Impactul a fost extrem de grav, iar victima a fost târâtă aproape două străzi, relatează Click.

Incidentul a avut loc pe o stradă din cartierul Brownsville din Brooklyn, New York, iar un apel a fost făcut la 911 în jurul orei 06:49.

Actriță moartă într-un accident rutier

„Kianna a rămas întinsă nemișcată pe carosabil după ce a fost târâtă sub mașină aproape două străzi.”, au declarat oficiali ai NYPD. La scurt timp după acest prim accident, actrița a fost lovită din nou de un alt autoturism. Niciunul dintre conducătorii auto nu a oprit pentru a oferi ajutor sau pentru a contacta poliția. Autoritățile au precizat: „Nu există arestări, iar investigația continuă, fiind desfășurată de Collision Investigation Squad din cadrul NYPD Highway District.”

Kianna Underwood, carieră de succes în lumea artistică

Ea s-a remarcat încă din copilărie, a devenit una dintre vocile principale ale serialului animet „Little Bill”, unde o interpreta pe Fuschia Glover în 23 de episoade, între ani 1999 și 2004. Pe lângă activitatea în televiziune, actrița a avut apariții în cinematografie, jucând în filmul „The 24 Hour Woman” alături de Rosie Perez, Marianne Jean-Baptiste și Patti LuPone. De asemenea, a avut un rol minor în comedia „Death of a Dynasty”, în care a împărțit ecranul cu Kevin Hart.

