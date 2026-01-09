Actrița Marcia Rodd a murit, la vârsta de 87 de ani. În 1973, ea a fost nominalizată la Premiile Tony pentru cea mai bună actriță într-un musical

Actrița Marcia Rodd a murit anul trecut, pe 27 decembrie, la vârsta de 87 de ani, dar familia sa a făcut abia acum anunțul. Fiind unul dintre cei trei copii ai familiei Rodd, Marcia s-a născut pe 8 iulie 1938, în Lyons, Kansas, și a crescut în Tulsa, Oklahoma, și Wichita, Kansas. Printre multe alte roluri, a jucat alături de Elliott Gould în comedia neagră „Little Murders”, cu Jules Feiffer.

În 1973, ea a fost nominalizată la Premiile Tony pentru cea mai bună actriță într-un musica pentru interpretarea unei soții părăsite în excentricul „Shelter”, regizat de Austin Pendleton, dar a pierdut în fața lui Glynis Johns pentru A Little Night Music, potrivit hollywoodreporter.com.

De altfel, prima sa mare iubire a fost scena, iar ea a interpretat-o pe vedeta fumătoare de marijuana Bobbi, alături de Linda Lavin, James Coco și Doris Roberts, în comedia de succes de pe Broadway din 1969-71, regizată de Neil Simon, „Last of the Red Hot Lovers”.

În recenzia sa din The New York Times, Clive Barnes a scris că Rodd a oferit „un farmec naiv, de fetiță, pentru a da o notă de inocență depravării private a personajului ei.

În „Micile crime” (1971), regizat de Alan Arkin, Rodd a jucat rolul prădătoarei Patsy Newquist, o designer de interior newyorkeză cu o familie excentrică — Vincent Gardenia și Elizabeth Wilson îi interpretează pe părinții ei, Jon Korkes pe fratele ei — care se îndrăgostește de un fotograf (Gould) pe care îl întâlnește prima dată când acesta este jefuit. (Barbara Cook a avut rolul în piesa originală de pe Broadway din 1967.)

În finalul celui de-al doilea sezon al serialului „All in the Family” de Norman Lear, difuzat în martie 1972 și care a servit drept pilot pentru „Maude”, Archie (Carroll O’Connor) și Edith (Jean Stapleton) se îndreaptă spre Tuckahoe, New York, pentru nunta lui Carol Findlay (Rodd), care are un fiu dintr-o căsătorie anterioară și urmează să se căsătorească cu un evreu. (Ultraliberala Maude Findlay a lui Arthur este verișoara lui Edith.)

Dar când Maude a fost aleasă pentru a începe seria de șase sezoane în septembrie următor, Carol a fost interpretată de Adrienne Barbeau, Rodd nefiind dispusă să se angajeze într-un serial TV.

Actrița Marcia Rodd, îndrăgostită de teatru

Rodd și-a schimbat părerea despre televiziune în 1976, când a acceptat să o interpreteze pe sora personajului interpretat de Geraldine Brooks în serialul „The Dumplings”, dezvoltat de Lear și cu Coco în rol principal, dar sitcom-ul NBC a durat doar 11 episoade.

Ea a revenit pentru o altă comedie cu Lear, jucând rolul celei mai bune prietene și vecine a personajului interpretat de Eileen Brennan în emisiunea 13 Queens Boulevard de pe ABC. Totuși, emisiunea respectivă de la mijlocul sezonului a difuzat doar nouă episoade.

Tatăl său, Charles, a fost director executiv în industria petrolieră și bancher, iar mama ei, Rosetta, pianistă și organistă de biserică.

Când avea 9 ani, Marcia a participat la o producție locală a musicalului „Carousel” și „a fost literalmente impresionată de scenă și a depus eforturi neîncetate pentru a-și dezvolta și exersa talentele”, a punctat familia sa.

În 1956, chiar înainte de a absolvi East High School din Wichita, și-a convins părinții că teatrul era singura carieră pentru ea, așa că i-au plătit taxele de școlarizare mai mari pentru străini, astfel încât să poată urma cursurile la Northwestern.

După ce a studiat teatrul acolo sub îndrumarea renumitei profesoare Alvina Krause, a jucat la Yale Repertory Theatre, și-a plătit facturile ca asistentă socială și s-a mutat la New York.

