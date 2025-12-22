Prima pagină » Știri externe » Orban: Banii maghiarilor sunt pentru țara lor, nu pentru „băile de aur ale oligarhilor ucraineni”. Cu toate astea, Ungaria este cea mai coruptă din UE

Orban: Banii maghiarilor sunt pentru țara lor, nu pentru „băile de aur ale oligarhilor ucraineni”. Cu toate astea, Ungaria este cea mai coruptă din UE

22 dec. 2025, 20:32, Știri externe
Orban: Banii maghiarilor sunt pentru țara lor, nu pentru „băile de aur ale oligarhilor ucraineni”. Cu toate astea, Ungaria este cea mai coruptă din UE

În timp ce se afla la inaugurarea unei secțiuni din autostrada M4 din Ungaria, Viktor Orban a declarat că banii au un loc mai bun în construirea unui drum modern decât în buzunarul vreunui oligarh ucrainean, făcând aluzie la fondurile alocate de Uniunea Europeană către Ucraina și la corupția de la Kiev.

Prim-ministrul Ungariei a transformat retorica anti-Ucraina într-un pilon central al strategiei sale politice și a prezentat viitoarele alegeri din aprilie ca un scrutin între „pace și război”. În noiembrie, Orban a demarat un turneu de câteva săptămâni axat pe critici la adresa sprijinului european pentru Ucraina, în care a susținut că „cine susține Ucraine, susține războiul”. Acesta se poziționează constant c singurul lider din Uniunea Europeană care luptă pentru pace, invocând frecvent relația sa apropiată cu Donald Trump ca soluție pentru oprirea conflictului. În ciuda retoricii de politician corect, Ungaria este considerată cea mai coruptă țară din UE, ia politicienii Fidesz sunt adesea asociați cu scandaluri de corupție. În ianuarie 2025, au avut loc raiduri care l-au vizat pe Ferenc Biro, șeful organismului anticorupție creat de guvern chiar pentru a debloca fondurile europene. Biro a fost acuzat de abuz de putere și deturnare de fonduri pentru a-și renova locuința de lux.

A da bani Ucrainei este ca și cum „ai trimite o ladă cu vodcă unui alcoolic”

Premierul maghiar a refuzat constant să participe la mecanismele de ajutor financiar al Ucrainei și a utilizat constant o retorică care asociază banii europeni cu participarea directă la război. La summitul UE din 18-19 decembrie, europenii au convenit asupra unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, la care Orban s-a opus vehement, numind această decizie drept una „extrem de proastă” care duce la „bani pierduți”.

Pentru a evita un nou veto, Ungaria, Slovacia și Cehia au obținut o derogare de la împrumutul care va fi garantat de bugetul comun al UE.  Drept mențiune pentru refuzul de a participa la garantarea împrumutului pentru Ucraina, Vikor Orban a spus că nu vrea să „îndatoreze nepoții Ungariei” pentru un conflict pe care îl consideră de nerezolvat pe cale militară.

De asemenea, Orban folosește constant acuzațiile de corupție din cazul Energoatom ca argument central în campania sa electorală din 2025. În noiembrie, acesta a escaladat retorica și a mers într-atât de departe în cât a susținut că Ucraina este condusă de o „rețea mafiotă” care deturnează toate fondurile trimise de contribuabilii europeni. El a comparat trimiterea de noi ajutoare financiare către Kiev cu „trimiterea unei lăzi de vodcă unui alcoolic”, argumentând că lipsa controalelor financiare face ca banii să dispară în scheme de corupție.

Transparency International: Ungaria rămâne cea mai coruptă țară din UE

Între timp, corupția rămâne un subiect central de dispută între guvernul lui Viktor Orban și opoziția condusă de Petre Magyar. Ungaria este catalogată, conform ultimelor rapoarte ale Transparency International, drept cea mai coruptă țară din Uniunea Europeană pentru al treilea an consecutiv. Potrivit Indicelui de Percepție a Corupției pentru anul 2024, publicat în februarie 2025, Ungaria are 41 de puncte din 100 și se plasează pe locul 82 la nivel mondial, alături de țări precum Burkina Faso sau Cuba. Mai mult, „raportul menționează un deceniu de regres democratic și deteriorare sistemică a statului de drept” sub conducerea Fidesz.

Operațiunea „Southern Spear”. SUA poziționează un număr record de avioane F-35 în Puerto Rico, pe fondul crizei din Venezuela. „Ar putea forma vârful de lance al unei campanii de atac rapid”

Spotify fost ținta hackerilor de la Anna’s Archive. Au fost furate 86 mil. de fișiere audio – 99,6% din cele mai ascultate melodii de pe platformă

China a mutat mai mult de 100 de rachete balistice intercontinentale lângă Mongolia, conform unui raport al Pentagonului

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS China a mutat mai mult de 100 de rachete balistice intercontinentale lângă Mongolia, conform unui raport al Pentagonului
19:10
China a mutat mai mult de 100 de rachete balistice intercontinentale lângă Mongolia, conform unui raport al Pentagonului
DEZVĂLUIRI Vance afirmă că există o „schimbare” în dinamica negocierilor de pace în Ucraina: Există șanse să reușim, dar există șanse la fel de mari să nu reușim
18:39
Vance afirmă că există o „schimbare” în dinamica negocierilor de pace în Ucraina: Există șanse să reușim, dar există șanse la fel de mari să nu reușim
CONTROVERSĂ Revolte de stradă în Congo, țara în care Horațiu Potra ducea mercenari români. Protestatarii cer „capul” președintelui
18:21
Revolte de stradă în Congo, țara în care Horațiu Potra ducea mercenari români. Protestatarii cer „capul” președintelui
FLASH NEWS Ucraina lovește din nou infrastructura petrolieră rusă: dronele ucrainene au provocat un incendiu masiv la terminalul Tamanneftegaz de la Marea Neagră
17:03
Ucraina lovește din nou infrastructura petrolieră rusă: dronele ucrainene au provocat un incendiu masiv la terminalul Tamanneftegaz de la Marea Neagră
FLASH NEWS Oficialii ruși de rang înalt, decedați în condiții suspecte de la începerea războiului din Ucraina
16:50
Oficialii ruși de rang înalt, decedați în condiții suspecte de la începerea războiului din Ucraina
EXTERNE Spotify fost ținta hackerilor de la Anna’s Archive. Au fost furate 86 mil. de fișiere audio – 99,6% din cele mai ascultate melodii de pe platformă
16:22
Spotify fost ținta hackerilor de la Anna’s Archive. Au fost furate 86 mil. de fișiere audio – 99,6% din cele mai ascultate melodii de pe platformă
Mediafax
Bolojan despre Crăciun: Ce își dorește, ce face și ce mănâncă
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Cancan.ro
Cutremur în lumea interlopă! Elvis Pian a fost eliberat din închisoare
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Adevarul
Judecătorul care a desființat decizia CCR de anulare a alegerilor din 2024, prezent la discuțiile cu Nicușor Dan. Ce a propus la Cotroceni
Mediafax
Ce promite Ilie Bolojan pentru anul viitor. Vești bune despre inflație și economie, dar și o condiție pusă de premier
Click
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Cancan.ro
Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Rocile spațiale antice ar putea deține secretul pentru mineritul de asteroizi
EDITORIAL Ștefan Popescu: Dialogul cu Putin. Pariul lui Macron și ce a înţeles România
21:08
Ștefan Popescu: Dialogul cu Putin. Pariul lui Macron și ce a înţeles România
FLASH NEWS Bolojan, atac voalat la PSD și Grindeanu: „Eu nu mi-am propus să claxonez, claxoanele fac multă gălăgie, dar mașina nu se mișcă”
20:48
Bolojan, atac voalat la PSD și Grindeanu: „Eu nu mi-am propus să claxonez, claxoanele fac multă gălăgie, dar mașina nu se mișcă”
BREAKING NEWS Surse: Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației
20:43
Surse: Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației
EXCLUSIV Cine este unul dintre procurorii care s-au dus azi să i se plângă lui Nicușor Dan, la Cotroceni. Gândul publică documentele care arată cum Bogdan Pîrlog a fost dat afară din Afganistan de șeful Misiunii EUPOL din Kabul, după scandaluri în cascadă: „Recomand repatrierea sa. Dacă este posibil, cu efect imediat”
20:35
Cine este unul dintre procurorii care s-au dus azi să i se plângă lui Nicușor Dan, la Cotroceni. Gândul publică documentele care arată cum Bogdan Pîrlog a fost dat afară din Afganistan de șeful Misiunii EUPOL din Kabul, după scandaluri în cascadă: „Recomand repatrierea sa. Dacă este posibil, cu efect imediat”
ULTIMA ORĂ Surse: Ce a vorbit Nicușor Dan cu magistrații timp de cinci ore
20:04
Surse: Ce a vorbit Nicușor Dan cu magistrații timp de cinci ore

Cele mai noi