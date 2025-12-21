Viitorii regi ai Marii Britanii au pregătit prânzul pentru persoanele nevoiașe. Prințul William vrea să-l învețe pe George despre „realitățile vieții“

Prințul William a vizitat, săptămâna aceasta, The Passage, o organizație caritabilă din Londra care sprijină persoanele fără adăpost, împreună cu fiul său cel mare, prințul George. Viitorii regi ai Marii Britanii și-au suflecat mânecile și au ajutat la pregătirea prânzului anual de Crăciun al organizației, relatează ABC News.

Potrivit Palatului Kensington, vizita a avut scopul de a-l familiariza pe George cu „realitățile vieții“ și de a evidenția activitatea organizațiilor caritabile care lucrează pe tot parcursul anului pentru a sprijini comunitățile vulnerabile.

Aceasta a fost prima dată când prințul de Wales l-a dus pe George la The Passage, un loc care are o semnificație importantă pentru el. William a fost adus acolo, pentru prima dată, de către mama sa, regretata prințesă Daiana, și povestește că aceasta a fost o experiență care l-a ajutat să-și ia angajamentul de a combate problema persoanelor fără adăpost, pe viață. Acest angajament a dus mai târziu la crearea Homewards, inițiativa lui William menită să demonstreze că problema persoanelor fără adăpost poate fi rezolvată.

În timpul vizitei, William și George au participat la pregătirile practice pentru masa de sărbători, inclusiv la împachetarea pachetelor cu cadouri, coacerea brioșelor, decorarea bradului de Crăciun și aranjarea meselor.

Palatul Kensington a raportat, de asemenea, că tatăl și fiul au participat la un tur ghidat de Mick Clarke, directorul executiv al organizației The Passage. Într-un moment simbolic, prințul George a semnat în cartea de oaspeți a organizației caritabile, pe aceeași pagină semnată anterior de tatăl său și de regretata sa bunică.

Un purtător de cuvânt al Palatului Kensington a declarat că prințul a considerat important să facă voluntariat alături de George și să învețe direct de la personal și voluntari despre munca organizațiilor pentru persoanele fără adăpost. Potrivit prințului de Wales, munca acestora este „neprețuită” în perioada sărbătorilor și nu numai.

