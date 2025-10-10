Prima pagină » Știri externe » Chiar dacă Trump promite oprirea războaielor, șeful Meta încă lucrează la „BUNCĂRUL” secret din Hawaii. Nu este singurul miliardar „speriat de bombe”

10 oct. 2025, 18:57, Știri externe
Directorul companiei Meta încă lucrează la adăpostul său de lux nuclear din Hawaii. Mark Zuckerberg nu prea pare să ia în seamă agenda pacifistă a președintelui său, Donald Trump, care a promis că va încheia în mandatul său toate conflictele de pe glob.

Complexul miliardarului care a creat Facebook în urmă cu 21 de ani se situează în Kauai, Koolau Ranch,  având 1.400 de acri. Este în construcție din 2014, iar proiectul presupune un adăpost dotat cu surse de energie și provizii alimentare în cazul Sfârșitului Lumii, potrivit BBC.

Mark Zuckerberg a anunțat că a început să crească vite, cărora le dă să bea bere

Constructorii au semnat acorduri de confidențialitate

Zuckerberg a angajat electricieni și tâmplari care au jurat că vor respecta acordurile de confidențialitate, transmite revista Wired.  Cu toate că miliardarul a negat că acest complex ar fi buncăr atomic, el a declarat că este „doar un mic adăpost, ca o pivniță”.

Spațiul subteran ar avea 5.000 de metri pătrați. Mark Zuckerberg mai deține alte 11 proprietăți în Palo Alto, California, cu un spațiu subteran de 650 de metri pătrați. Nu este singurul miliardar speriat de „bombe”.

„Apocalipsa” ar putea veni de la AGI. Și ar putea avea loc chiar anul viitor

În 2023, Ilya Sutskever, cofondator al OpenAI, i-a sugerat echipei sale că ar trebui să construiască un adăpost subteran pentru cei mai buni oameni de știință ai companiei înainte de lansarea inteligenței artificiale generale (AGI).

„Cu siguranță vom construi un buncăr înainte de a lansa AGI”, a declarat el, potrivit Karen Hao.

Sam Altman, director OpenAI, afirmă că AGI va sosi „mai devreme decât cred majoritatea oamenilor din lume”, iar Sir Demis Hassabis estimează că aceasta va apărea în următorii cinci până la zece ani. Dario Amodei, fondatorul Anthropic, consideră că o inteligență artificială capabilă să distrugă omenirea ar putea deveni realitate încă din 2026.

Sursa Foto: Profimedia

