China a mutat mai mult de 100 de rachete balistice intercontinentale lângă Mongolia, conform unui raport al Pentagonului

Potrivit unui raport preliminar al Pentagonului, obținut de Reuters, China a încărcat peste 100 de rachete balistice intercontinentale (ICBM) în silozurile de lângă granița cu Mongolia, iar Beijingul nu manifestă nicio intenție de a purta discuții privind controlul armelor. Prin acest raport preliminar, Statele Unite vor să evidențieze ambițiile militare tot mai mari ale Beijingului.

Experții în domeniu sugerează că Beijingul ar putea trece la o strategie de tip „Launch on Warning”, ceea ce înseamnă că rachetele pot fi lansate imediat ce sunt detectate semne ale unui atac inamic, similar posturii adoptate în prezent de Statele Unite și Rusia. De cealaltă parte, oficialii chinezi consideră că rapoartele SUA sunt doar o strategie de a induce în eroare comunitatea internațională și de a justifica propria lor expansiune militară.

China urmărește o paritate nucleară cu SUA și Rusia

China își extinde și modernizează arsenalul de arme nucleare mai rapid decât orice altă putere nucleară. Luna trecută, Donald Trump a anunțat că ar putea lucra la un plan de denuclearizare la care să participe China și Rusia, însă raportul preliminat al Pentagonului menționează că Beijingul nu intenționează să se alinieze cu dorința președintelui american.

Raportul arată că stocul de focoase nucleare al Chinei era încă în jurz de 600 în 2024, ceea ce reflectă „o rată de producție mai lentă în comparație cu anii precedenți”. În schimb, se subliniază faptul că expansiunea nucleară a Chinei este în curs de desfășurare și este probabil ca până în anul 2030, Beijingul să dețină peste 1.000 de focoase nucleare. Dacă ritmul acesta continuă, Pentagonul estimează că până în 2035 China va atinge o paritate strategică cu cu marile puteri nucleare – Rusia și SUA.

