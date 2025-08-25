Fostul comandant al Batalionului Azov AVERTIZEAZĂ asupra situației armatei ucrainene /„Brigăzile de pe front au efectivele la nivelul de 30%”

Bohdan Krotevich, fost comandant al Batalionului Azov, a avertizat asupra situației de pe frontul din sud-estul Ucrainei, indicând că efectivele brigăzilor armatei ucrainene sunt la nivelul de doar 30%, ceea ce le afectează puternic capacitățile tactice.

”Chiar dacă ar fi mobilizați imediat 100.000 de militari ucraineni, care ar fi instruiți timp de o lună și s-ar alătura armatei, ar modifica situația practic doar pentru câteva săptămâni, iar apoi s-ar reveni la situația actuală. Aveam deja o armată de rezerviști când au fost schimbați comandanții militari. S-a ajuns la situația actuală. Nu e că nu avem rezerviști, dar acei rezerviști au fost luați din alte zone. Iar brigăzile de pe linia frontului au efectivele la nivelul de 30%. Conform acestui statut, nici măcar nu sunt pregătite de luptă. Dar primesc constant ordine de atac, de a restabili pozițiile tactice, ei nici măcar nu se pot apăra”, a declarat Bohdan Krotevich, fost comandant al Batalionului Azov.

Rusia a atacat Ucraina cu peste 100 de drone

Ucraina a raportat că a fost vizată de 104 drone de atac rusești în cursul nopții de duminică spre luni. ”Au fost eliminate 76 de drone, iar 28 au lovit 15 obiective”, au comunicat Forțele Aeriene ucrainene, conform cotidianului Le Monde. La rândul său, Ministerul rus al Apărării a anunțat, luni dimineață, interceptarea a 30 de drone ucrainene în spațiul aerian al Rusiei.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, insistă pentru continuarea războiului cu Rusia, în efortul de a avea o poziție bună în negocieri. În schimb, președintele SUA, Donald Trump, a denunțat impasul negocierilor și continuarea conflictului militar.

”Luptele continuă, oamenii sunt omorâți în continuare, ceea ce este o prostie, pentru că pierd 7.000 de oameni. Eu spuneam 5.000, dar, în medie, pierd 7.000 de oameni săptămânal, în principal militari. Vrem să vedem ce se întâmplă, vom opri conflictul. Vom vedea dacă Putin și Zelenski vor colabora, sunt ceva de genul oțetului cu uleiul, nu prea se înțeleg, din motive evidente. Va trebui să vedem dacă eu voi fi sau nu la întâlnirea lor. Mai degrabă nu. Mai degrabă îi las pe ei să se întâlnească și voi vedea cum se înțeleg”, a afirmat Trump vineri. ”Cred că peste câteva săptămâni voi ști care va fi atitudinea Rusiei și, sincer, și a Ucrainei, este necesar să fie de acord ambele părți. Voi decide ce voi face, va fi o decizie foarte importantă. Poate că vor fi sau nu sancțiuni masive sau tarife comerciale masive, sau ambele elemente. Sau poate că nu vom face nimic, vom spune că este conflictul vostru”, a subliniat Trump.

