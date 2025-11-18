Prima pagină » Știri externe » China se supune presiunilor lui Trump. Nu mai cumpără petrol rusesc, de teamă că sancțiunile americanilor vor fi mai stricte

18 nov. 2025, 16:41, Știri externe
China aproape a încetat să mai cumpere petrol rusesc din cauza presiunilor făcute de Statele Unite, relatează Bloomberg, citând date de la analiștii Rystad Energy. Potrivit acestora, de la începutul lunii noiembrie, marile întreprinderi de stat chineze au încetat aproape complet să achiziționeze țiței rusesc ESPO.

Rafinăriile private chineze și-au redus, de asemenea, importurile de combustibil din Rusia. Conform analiștilor de la Rystad Energy, în noiembrie, importurile maritime de petrol rusesc ale Chinei ar putea scădea cu 500.000 până la 800.000 de barili pe zi.

De asemenea, importurile din Iran ar putea scădea cu 200.000 până la 400.000 de barili pe zi, sau cu până la 30%.

Principalul motiv al scăderii aprovizionării cu petrol din Rusia a fost includerea marii rafinării chineze Shandong Yulong Petrochemical pe listele negre ale SUA și Regatului Unit, clarifică agenția.

Un alt factor îl reprezintă sancțiunile SUA împotriva companiilor petroliere Rosneft și LUKOIL.

Chinezii se tem de sancțiunile americanilor

Vandana Hari, un analist din Singapore, a declarat pentru Bloomberg că firmele chineze se tem de aplicarea unor sancțiuni mai stricte din partea Statelor Unite.

„Sancțiunile americane împotriva Rosneft și Lukoil ar putea schimba puțin regulile jocului.”

Reducerea achizițiilor de petrol rusesc de către companiile indiene provoacă tensiuni suplimentare

Presiunea în rândul cumpărătorilor chinezi apare în contextul în care rafinăriile indiene își reduc și ele achizițiile de petrol rusesc, demonstrând că eforturile Occidentului de a priva Kremlinul de fonduri pentru războiul său din Ucraina au în sfârșit un impact.

Jiang’an Sun, analist la firma de consultanță industrială Energy Aspects Ltd., consideră că rafinăriile chineze vor adopta o abordare de tip „așteptare și observare” în ceea ce privește petrolul rusesc. El a adăugat că țara are nevoie de timp pentru a „consolida noile canale de achiziții și lanțurile de aprovizionare”.

Conform analiștilor, în prezent, există un excedent de preț al țițeiului rusesc ESPO, care este oferit la o reducere de 4 dolari pe baril față de prețurile de referință pentru vânzările livrate către China, potrivit traderilor.

Astfel de prețuri ar putea fi prea tentante pentru unele rafinării chineze, care ar putea recurge la metoda învechită de a dezactiva transponderele și de a face schimburi de la navă la navă pentru a masca originea țițeiului pe care îl cumpără, avertizează experții.

