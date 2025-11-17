Lovitură pe piața mondială a petrolului: Americanii de la Chevron iau în considerare să cumpere activele Lukoil

Compania energetică americană Chevron ia în considerare achiziționarea activelor internaționale ale LUKOIL, relatează Reuters, citând cinci surse familiarizate cu situația.

În octombrie, Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a impus sancțiuni companiilor LUKOIL, Rosneft și filialelor acestora. Departamentul a autorizat tranzacții care implică active străine ale LUKOIL până pe 13 decembrie.

Pe 14 noiembrie, LUKOIL a anunțat negocieri cu potențiali cumpărători, inclusiv fondul american de investiții Carlyle. Și companii din România și Kazahstan și-au exprimat interesul pentru achiziționarea activelor LUKOIL. Traderul elvețian Gunvor și-a exprimat, de asemenea, disponibilitatea de a cumpăra activele străine ale companiei, dar și-a retras oferta o săptămână mai târziu din cauza refuzului Trezoreriei SUA de a elibera o licență.

Săptămâna trecută, gigantul american de capital privat, Carlyle, și-a manifestat dorința de a achiziționa activele externe ale Lukoil.

Lukoil deține trei rafinării în Europa, participații la câmpuri petroliere din Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Mexic, Ghana, Egipt și Nigeria și sute de stații de alimentare cu amănuntul în întreaga lume, inclusiv în Statele Unite. În România, Lukoil deține rafinăria Petrotel și 320 de stații de alimentare.

Chevron, cunoscută și sub numele de ChevronTexaco, este una dintre cele mai mari companii americane și unul dintre cei mai mari producători și distribuitori de produse petroliere din lume. În anul 2008, compania era prezentă în 100 de țări și avea 66.000 angajați. În 2024, veniturile Chevron la nivel mondial au fost de 202,7 miliarde de dolari.

Trecutul Chevron în România

Compania Chevron și-a început activitatea în România în anul 2010, când a primit licența pentru exploatare și producție în județul Vaslui. În luna iulie 2014, compania a finalizat activitățile de exploatare la prima sondă din localitatea Siliștea-Pungești, din județul Vaslui.

De asemenea, în urma unor procese, Chevron a fost obligată să plătească statului român despăgubiri de aproximativ 73 milioane de dolari pentru neexecutarea unui drept contractual legat de forajul cu fracturare hidraulică. Retragerea companiei a marcat un moment important pe piața energiei din România.

