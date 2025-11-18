Prima pagină » Știri externe » Chinezii au construit cel mai lung pod din lume. Oțelul pe care l-au folosit era suficient pentru a ridica 60 de turnuri Eiffel

Chinezii au construit cel mai lung pod din lume. Oțelul pe care l-au folosit era suficient pentru a ridica 60 de turnuri Eiffel

18 nov. 2025, 12:40, Știri externe

China surprinde din nou o lume întreagă cu o construcție impresionantă. E vorba despre podul Danyang-Kunshan, lung de aproape 165 de kilometeri, pe care călătorii îl pot traversa în cel mult două ore și se pot bucura de o priveliște superbă.

Această reușită a ingineriei moderne a costat circa 8,5 miliarde de dolari, iar construcția a durat aproximativ patru ani. Cu o lungime de 164,8 km, structura nu numai că a conectat două metropolele importante, dar a depășit și provocări geografice complexe, spun specialiștii.

Construcția s-a dovedit o provocare pentru ingineri

Principalul obstacol al constructorilor a fost geografia regiunii, cunoscută pentru vastele orezării, râurile șerpuitoare, lacurile și terenurile mlăștinoase. Solul moale și îmbibat cu apă nu era ideal pentru construirea unor structuri feroviare stabile. Zona este străbătută de o rețea densă de râuri și lacuri, cu peste 115 canale fluviale, iar experții spun că realizarea de mai multe poduri mai mici ar fi cauzat perturbări semnificative, inclusiv în circulația oamenilor și ar fi distrus unele terenuri agricole fertile valoroase. Soluția găsită pentru a construi o cale ferată rapidă și stabilă, cu perturbări minime, a fost tocmai megastructura supra-înălțată a Podului Danyang-Kunshan.

Cel mai lung pod din lume

Deși clasificat tehnic drept un viaduct feroviar – permițând trenurilor de mare viteză să atingă viteze de până la 300 km/h, lucrarea este recunoscută la nivel mondial ca fiind “cel mai lung pod din lume“ datorită extinderii sale continue. Amplasat strategic în provincia Jiangsu, estul Chinei, acesta leagă orașele Danyang și Kunshan, fiind un simbol al progresului.

Înainte de construcția podului Danyang-Kunshan, călătoria de-a lungul zonei de coastă estică a Chinei, în special între orașe mari precum Shanghai și Nanjing, era descrisă ca „un adevărat coșmar”. Timpul de călătorie către destinații precum Ningbo și Jiaxing era de aproximativ 4 ore și jumătate și uneori chiar 5, ceea ce făcea nevoia unei noi căi ferate de mare viteză urgentă.

Proiectul a început pe 18 aprilie 2006 și a fost inaugurat în iunie 2011, fiind finalizat în aproximativ patru ani, chiar dacă s-a confruntat cu provocări unice. Podul este împărțit în trei secțiuni principale: secțiunea Danyang (9 km), secțiunea Kunshan (8,1 km) și secțiunea principală, care se întinde pe o lungime impresionantă de 147,7 km, conform datelor furnizate de constructor.

Construcția a necesitat peste 450.000 de tone de oțel, suficient pentru a ridica 60 de turnuri Eiffel. Betonul folosit, la rândul său, ar putea umple 3.000 de piscine de dimensiuni olimpice, demonstrând amploarea inegalabilă a acestui megaproiect.

