Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să gătească carnea în cosmos

O echipă de astronauții chinezi a avut parte de un ospăț pe cinste, chiar la bordul stației spațiale Tiangong. În premieră mondială, echipajele misiunilor Shenzhou-21 și Shenzhou-20 au hotărât să facă un experiment și au pregătit un grătar cu aripioare de pui și friptură de vită, în condiții de imponderabilitate.

În imaginile publicate de Centrul Astronauților din China se poate observa cum astronauții prăjesc carnea într-un cuptor special conceput. Dispozitivul este echipat cu filtre care previn fumul și împiedică grăsimea și particulele de mâncare să se răspândească prin modul, iar ventilatoarele încorporate asigură circulația aerului cald în microgravitație.

Aripioarele s-au gătit în 28 de minute și au devenit primul grătar din istorie preparat în spațiu.

În primele ore ale zilei de marți, agenția de știri de stat Xinhua a raportat că cei șase astronauți au împărțit o masă preparată cu un cuptor cu aer cald, adus de echipajul Shenzhou-21, ca parte a eforturilor de îmbunătățire a condițiilor de viață în orbită.

Potrivit datelor transmise de South China Morning Post, cercetătorii lucrează de mult timp pentru a îmbunătăți varietatea, textura, aroma, culoarea și valorile nutritive ale alimentelor spațiale.

„Motivația noastră este dragostea chinezilor pentru mâncărurile proaspăt preparate”, a declarat Liu Weibo, cercetător la Centrul de Instruire a Astronauților din China. „Imaginați-vă dacă astronauții, după ce au trăit luni întregi într-un mediu relativ închis, s-ar putea bucura de aroma aripioarelor de pui și a fripturilor proaspăt coapte – sau a alunelor crocante și a pâinii pe care le-au preparat singuri – nu le-ar aduce asta un sentiment de fericire?”, a mai transmis specialistul.

În videoclipul devenit viral, inginerul de zbor Wu Fei, în vârstă de 32 de ani, cel mai tânăr astronaut chinez trimis în spațiu, este arătat cum scoate aripioarele prăjite din cuptor.

„Miroase, arată și are un gust uimitor”, spune Wu.

Potrivit lui Liu Potrivit lui Liu, cuptorul cu aer cald este capabil să funcționeze timp de 500 de cicluri și este „primul din lume” de acest fel.

„Hota este instalată în interiorul cuptorului pentru a purifica oxidul de carbon produs în timpul gătitului în mașină, astfel încât să nu se elibereze vapori sau mirosuri”, a spus el.

Astronauții, blocați pe orbită

Noul cuptor le va prinde bine astronauților, zilele acestea, dat fiind faptul că, imediat după grătar, la stația orbitală chineză „Tiangong” a avut loc o situație de urgență. Echipajul misiunii Shenzhou-20 nu poate reveni pe Pământ după ce nava lor de întoarcere a fost lovită de resturi spațiale. În urma impactului, pe corpul navei au rămas daune vizibile, arată rapoartele preliminare.

La bord se află trei cosmonauți — Chen Dong, Chen Zhongrui și Wang Jie. Ei au petrecut șase luni pe stație, ocupându-se de cercetări și întreținere tehnică.

Întoarcerea pe Pământ era planificată pentru 5 noiembrie, dar după incident a fost amânată. Acum echipajul, împreună cu schimbul sosit, verifică nava „centimetru cu centimetru”, fără să știe când vor putea părăsi orbita.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Cine este omul care controlează două treimi din sateliții activi de pe orbita Pământului. NASA a lansat un avertisment puternic

Lovitură pentru Elon Musk: SpaceX ar putea fi eliminată din misiunea pe Lună a NASA