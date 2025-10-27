Prima pagină » Actualitate » Cine este omul care controlează două treimi din sateliții activi de pe orbita Pământului. NASA a lansat un avertisment puternic

27 oct. 2025, 12:55, Actualitate
Cine este omul care controlează două treimi din sateliții activi de pe orbita Pământului / Sursa FOTO: Shutterstock

Situație mai puțin obișnuită la care s-a ajuns. Două treimi din sateliții activi de pe orbita Pământului sunt controlați de o persoană privată. Recent, NASA a lansat un avertisment puternic cu privire la această persoană.

Cel în cauză este Elon Musk, proprietarul SpaceX.

SpaceX are cei mai mulți sateliți

Compania SpaceX controlează acum două treimi din toți sateliții activi aflați pe orbita Pământului, după ce a depășit pragul de 10.000 de sateliți Starlink lansați. Dintre aceștia, peste 8.600 sunt în prezent operaționali, scrie agenția ANSA.

Potrivit datelor astronomului Jonathan McDowell, de la Centrul Harvard-Smithsonian pentru Astrofizică, pe orbita planetei noastre se află în prezent aproximativ 12.500 de sateliți activi, conform estimărilor Agenției Spațiale Europene.

SpaceX continuă să stabilească recorduri de lansări. În 2025, compania a efectuat deja 133 de lansări cu racheta Falcon 9, cu o medie de aproximativ 13 lansări pe lună, stabilind un nou record anual.

În 2024, SpaceX a realizat 132 de zboruri Falcon 9 și două zboruri ale rachetei Falcon Heavy, mai puternice, pentru un total de 134 de lansări pentru familia de rachete Falcon.

Acesta este cel mai mare număr de lansări pentru o singură familie de rachete într-un an calendaristic.

Lovitură pentru Elon Musk: NASA l-a amenințat!

Pe de altă parte, într-o rară apariție televizată, șeful NASA tocmai ce a făcut o serie de declarații dure. Sean Duffy a precizat că agenția pe care o conduce ar putea renunța la SpaceX pentru a-și trimite astronauții pe Lună, la sfârșitul acestui deceniu.

Potrivit CNN, Duffy a sugerat că NASA ar putea alege o altă companie pentru misiunea selenară. Motivul? SpaceX a primit un contract de 2,9 miliarde de dolari pentru a furniza modulul de aselenizare cu care astronauții vor ajunge pe suprafața Lunii, dar este în întârziere cu livrarea echipamentului promis.

Lentoarea cu care se mișcă cei de la SpaceX ar putea zădărnici eforturile NASA de a readuce oamenii pe Lună înaintea Chinei, în contextul unei noi curse spațiale între cele două mari superputeri.

„Își depășesc termenele limită, iar noi suntem într-o cursă împotriva Chinei”, a declarat Duffy pentru emisiunea „Squawk Box”, de la CNBC, referindu-se la dezvoltarea de către SpaceX a navei Starship – vehiculul pe care compania intenționează să-l folosească drept modul de aselenizare pentru NASA.

„Așadar, voi deschide contractul. Voi permite altor companii spațiale să concureze cu SpaceX”, a transmis Sean Duffy.

