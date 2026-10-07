Prima pagină » Știri externe » Avocații Christei Pike cer acces la seringile folosite în execuția eșuată pentru a afla ce a mers greșit

Avocații Christei Pike cer acces la seringile folosite în execuția eșuată pentru a afla ce a mers greșit

Avocații Christei Pike cer acces la seringile folosite în execuția eșuată pentru a afla ce a mers greșit
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Avocații Christei Pike, condamnată la moarte în Tennessee, cer unui judecător să oblige autoritățile să păstreze și să le permită examinarea echipamentelor folosite în tentativa eșuată de execuție de săptămâna trecută. Pike a supraviețuit după ce două injecții cu pentobarbital nu au reușit să-i provoace decesul.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Avocații vor să examineze echipamentul

Avocații lui Pike urmează să ceară miercuri unui judecător să dispună păstrarea și examinarea seringilor, cateterelor, liniilor de perfuzie și a altor echipamente folosite în timpul execuției.

Ei cer, de asemenea, păstrarea ambalajelor medicamentelor și a numerelor de lot, precum și a oricăror urme de substanțe rămase după procedură, pentru a putea fi analizate chimic.

Avocații vor și „acces imediat la doamna Pike pentru a-i documenta starea în mod independent”.

Pike a supraviețuit tentativei de execuție

Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, a fost transportată la un spital din Nashville după ce tentativa de execuție de la Penitenciarul de Maximă Siguranță Riverbend a eșuat.

Ea era inconștientă, în stare critică și avea leziuni grave la braț după administrarea celor două injecții cu pentobarbital, un barbituric folosit în procedura de execuție.

Până marți, Pike își recăpătase cunoștința și putea vorbi. Ea se află în continuare în spital și este ținută încătușată de pat, potrivit avocaților săi.

Aceștia susțin că tentativa eșuată de execuție reprezintă o formă de tortură și încalcă interdicția constituțională privind pedepsele crude sau neobișnuite.

Pike este condamnată la moarte pentru rolul pe care l-a avut, pe când era adolescentă, în torturarea și uciderea colegei sale de școală Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani, în 1995.

Avocații săi susțin că Pike este prima persoană cunoscută din SUA care a supraviețuit unei tentative de execuție după ce procedura fusese dusă până la administrarea substanțelor letale.

Autoritățile din Tennessee se opun cererii

Departamentul pentru Corecție din Tennessee se opune ordinului privind păstrarea probelor, pe care îl consideră „redundant și inutil”. Instituția i-a transmis judecătoarei I’Ashea Myles că este deja obligată prin lege să păstreze toate dovezile relevante.

Avocații lui Pike susțin însă că au nevoie să examineze independent echipamentele și substanțele utilizate pentru a stabili ce s-a întâmplat în timpul procedurii.

Guvernatorul a suspendat execuțiile

Guvernatorul republican al statului Tennessee, Bill Lee, care a respins cererea lui Pike de comutare a pedepsei în închisoare pe viață, a descris execuția eșuată drept o tragedie.

Lee a suspendat execuțiile în Tennessee pentru restul anului și a anunțat o anchetă privind ceea ce s-a întâmplat.

Avocații lui Pike ceruseră înainte de execuție ca aceasta să fie realizată printr-o metodă alternativă. Ei au susținut că venele subțiri ale femeii și problemele sale de sănătate creșteau riscul ca procedura să eșueze.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Trump se dezice de doi consilieri care au oferit consultanță electorală unui guvern pro-rus din Bosnia și Herțegovina
21:56
Trump se dezice de doi consilieri care au oferit consultanță electorală unui guvern pro-rus din Bosnia și Herțegovina
FOTO Statuie aurie de 2,6 metri, care îl înfățișează pe Donald Trump dezbrăcat, expusă la Parlamentul European
20:29
Statuie aurie de 2,6 metri, care îl înfățișează pe Donald Trump dezbrăcat, expusă la Parlamentul European
MEDIA Fuziunea secolului în cinematografie și media. Patru schimbări majore care îi vor lovi pe urmăritorii HBO Max, CNN și Paramount+ în următorii 5 ani
20:05
Fuziunea secolului în cinematografie și media. Patru schimbări majore care îi vor lovi pe urmăritorii HBO Max, CNN și Paramount+ în următorii 5 ani
CONTROVERSĂ Mii de oameni, în pericol de îngheț în Kiev iarna aceasta din cauza activiștilor de mediu. Disputa care a blocat un proiect de termoficare
19:58
Mii de oameni, în pericol de îngheț în Kiev iarna aceasta din cauza activiștilor de mediu. Disputa care a blocat un proiect de termoficare
FLASH NEWS România primește imagini din satelit de la UE după atacurile asupra navelor din Marea Neagră
19:21
România primește imagini din satelit de la UE după atacurile asupra navelor din Marea Neagră
FLASH NEWS Erdoğan îl felicită pe Putin de ziua lui de naștere și se oferă, din nou, să medieze „contacte directe între Rusia și Ucraina“. Ce lideri mondiali i-au mai transmis mesaje președintelui rus
18:03
Erdoğan îl felicită pe Putin de ziua lui de naștere și se oferă, din nou, să medieze „contacte directe între Rusia și Ucraina“. Ce lideri mondiali i-au mai transmis mesaje președintelui rus
Mediafax
BALA 2, încă un VIS frumos. Ar putea scoate România din criză, dar a fost SUSPENDAT deocamdată
Digi24
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara lui Putin din cauza ciumei din Siberia
Cancan.ro
Cristina Mărie, prietena de familie a lui Culiță Sterp, a murit la doar 37 de ani. Boala RARĂ de care suferea
Prosport.ro
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Adevarul
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat statul în judecată după ce au fost despăgubiți cu 5 lei/mp pentru un teren expropriat
Mediafax
DETALII-ȘOC ale arestării lui Georgescu: apeluri cu omul pe care „nu-l cunoaște”, banii trimiși de socru
Click
La 89 de ani, revine pe scenă! Maria Ciobanu încinge hora la Sala Palatului: „Încă o ține vocea!” Cât costă biletul?
Digi24
„Simion mi-a spus că știe că Georgescu este nebun”, susține jurnalistul Valeriu Nicolae. Reacția AUR
Cancan.ro
S-a aflat identitatea româncei ucisă de studentul obsedat de serialul 'Dexter'. Maria avea 24 de ani
Ce se întâmplă doctore
Semnele discrete ale unui AVC pe care mulți le pun pe seama oboselii. Pot dispărea în câteva minute
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Se schimbă Codul Rutier pentru motocicliști. Vor putea înainta printre mașini și folosi benzile de autobuz
Descopera.ro
Cine a inventat termenii „UFO” și „extraterestru”? Povestea cuvintelor folosite pentru misterele cerului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Descopera.ro
13 octombrie 1307 – Arestarea Cavalerilor Templieri. A început atunci superstiția „Vinerea 13”?
Mediafax Italia
Cum POȚI ANULA O AMENDĂ pentru radar?! Regula celor 1000 de metri
Mediafax Spania
Marea modificare la semafoare a intrat în vigoare: ce trebuie să facă șoferii?!
MARIUS TUCĂ SHOW Europa rămâne fără viziune strategică. Dungaciu: „Dacă ignorăm calea oferită de americani, rămânem cu decenii în urmă”
21:45
Europa rămâne fără viziune strategică. Dungaciu: „Dacă ignorăm calea oferită de americani, rămânem cu decenii în urmă”
EXCLUSIV Fostul ministru PSD Adrian Câciu, mesaj de susținere pentru Luca Niculescu. „E prima oară când un premier desemnat nu vorbește doar despre deficit”
21:21
Fostul ministru PSD Adrian Câciu, mesaj de susținere pentru Luca Niculescu. „E prima oară când un premier desemnat nu vorbește doar despre deficit”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu anunță că AUR nu va participa la votul din Parlament al Guvernului Luca Niculescu
21:13
Dan Dungaciu anunță că AUR nu va participa la votul din Parlament al Guvernului Luca Niculescu
REACȚIE George Simion ironizează presa care a scris despre accesul aplicației AUR la locația utilizatorilor
20:57
George Simion ironizează presa care a scris despre accesul aplicației AUR la locația utilizatorilor
FLASH NEWS Mirabela Grădinaru a vizitat clinica de Terapie Intensivă nou-născuţi de la Marie Curie. Ce le-a transmis medicilor și asistenților
20:22
Mirabela Grădinaru a vizitat clinica de Terapie Intensivă nou-născuţi de la Marie Curie. Ce le-a transmis medicilor și asistenților
ULTIMA ORĂ A noua noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. 150 de oameni scandează lozinci de susținere pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale
20:14
A noua noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. 150 de oameni scandează lozinci de susținere pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale

Cele mai noi

Trimite acest link pe