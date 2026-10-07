Avocații Christei Pike cer acces la seringile folosite în execuția eșuată pentru a afla ce a mers greșit

Avocații Christei Pike, condamnată la moarte în Tennessee, cer unui judecător să oblige autoritățile să păstreze și să le permită examinarea echipamentelor folosite în tentativa eșuată de execuție de săptămâna trecută. Pike a supraviețuit după ce două injecții cu pentobarbital nu au reușit să-i provoace decesul.

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Avocații vor să examineze echipamentul

Avocații lui Pike urmează să ceară miercuri unui judecător să dispună păstrarea și examinarea seringilor, cateterelor, liniilor de perfuzie și a altor echipamente folosite în timpul execuției.

Ei cer, de asemenea, păstrarea ambalajelor medicamentelor și a numerelor de lot, precum și a oricăror urme de substanțe rămase după procedură, pentru a putea fi analizate chimic.

Avocații vor și „acces imediat la doamna Pike pentru a-i documenta starea în mod independent”.

Pike a supraviețuit tentativei de execuție

Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, a fost transportată la un spital din Nashville după ce tentativa de execuție de la Penitenciarul de Maximă Siguranță Riverbend a eșuat.

Ea era inconștientă, în stare critică și avea leziuni grave la braț după administrarea celor două injecții cu pentobarbital, un barbituric folosit în procedura de execuție.

Până marți, Pike își recăpătase cunoștința și putea vorbi. Ea se află în continuare în spital și este ținută încătușată de pat, potrivit avocaților săi.

Aceștia susțin că tentativa eșuată de execuție reprezintă o formă de tortură și încalcă interdicția constituțională privind pedepsele crude sau neobișnuite.

Pike este condamnată la moarte pentru rolul pe care l-a avut, pe când era adolescentă, în torturarea și uciderea colegei sale de școală Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani, în 1995.

Avocații săi susțin că Pike este prima persoană cunoscută din SUA care a supraviețuit unei tentative de execuție după ce procedura fusese dusă până la administrarea substanțelor letale.

Autoritățile din Tennessee se opun cererii

Departamentul pentru Corecție din Tennessee se opune ordinului privind păstrarea probelor, pe care îl consideră „redundant și inutil”. Instituția i-a transmis judecătoarei I’Ashea Myles că este deja obligată prin lege să păstreze toate dovezile relevante.

Avocații lui Pike susțin însă că au nevoie să examineze independent echipamentele și substanțele utilizate pentru a stabili ce s-a întâmplat în timpul procedurii.

Guvernatorul a suspendat execuțiile

Guvernatorul republican al statului Tennessee, Bill Lee, care a respins cererea lui Pike de comutare a pedepsei în închisoare pe viață, a descris execuția eșuată drept o tragedie.

Lee a suspendat execuțiile în Tennessee pentru restul anului și a anunțat o anchetă privind ceea ce s-a întâmplat.

Avocații lui Pike ceruseră înainte de execuție ca aceasta să fie realizată printr-o metodă alternativă. Ei au susținut că venele subțiri ale femeii și problemele sale de sănătate creșteau riscul ca procedura să eșueze.