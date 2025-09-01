Christine Lagarde, despre evoluția datoriei Franței și riscurile prăbușirii unui Guvern din zona euro: „Piețele EVALUEAZĂ riscurile”

Președintele Băncii Centrale Europene Christine Lagarde a avertizat că orice prăbușire a unui Guvern din zona euro este un motiv de îngrijorare.

Remarcile lui Lagarde au venit în contextul în care prim-ministrul țării sale natale, Franța, pare că urmează să fie dat jos de la putere printr-o moțiune de cenzură săptămâna viitoare, conform Bloomberg.

În contextul în care partidele de opoziție refuză să susțină planurile premierului Francois Bayrou de reduceri drastice de cheltuieli și creșteri de taxe, pare probabil că Guvernul de la Paris va fi forțat să demisioneze pe 8 septembrie.

„Orice risc de cădere a unui Guvern din orice țară din zona euro este îngrijorător”, a declarat Lagarde într-un interviu acordat luni pentru Radio Classique din Franța. „Piețele evaluează riscurile și am văzut că riscul de țară a crescut în ultimele zile”, a adăugat ea, ca răspuns la o întrebare despre Franța.

Lagarde: Statul francez este un debitor „respectat”, dar care a devenit asociat cu o primă de risc

Perspectiva unei incertitudini reînnoite cu privire la modul în care Franța poate aborda ceea ce este acum cel mai mare deficit bugetar din zona euro, cu un Parlament puternic divizat, a reaprins îngrijorările investitorilor.

Vânzările de obligațiuni franceze de săptămâna trecută au dus la creșterea costurilor de împrumut la maxime nemaivăzute din ianuarie.

Lagarde, fost ministru de Finanțe al Franței, a declarat că statul francez este un debitor „respectat”, dar care a devenit asociat cu o primă de risc.

„Mă uit foarte atent la spread-uri”, a spus ea. „Costul suplimentar pentru datoria franceză a crescut și este chiar sub cel al Italiei, ceea ce nu era cazul în urmă cu câteva trimestre”.

Președintele BCE a spus că abordarea datoriei este crucială pentru toate țările, dar nu a comentat mijloacele politice pentru a ajunge acolo.

„Trebuie să existe disciplină în ceea ce privește finanțele publice, pentru a transmite semnalul că se dorește o datorie sustenabilă, că există o credibilitate pe piețele financiare care să permită finanțarea statului, a autorităților locale și a țării”, a spus ea.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

